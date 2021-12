Veracruzanos ya no quieren ver el amanecer de Año Nuevo en el bulevar

diciembre 28, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Recibir el año nuevo viendo el primer amanecer en el bulevar era una de las tradiciones en el Puerto de Veracruz, pero poco a poco el interés por ver este fenómeno de la naturaleza se ha perdido.

El trabajo, los hijos, evitar ambientes pesados o ahora evitar aglomeraciones por la pandemia son algunas de las razones por lo que muchos han decidido que este 2022 no verán al sol asomarse por el horizonte que delinea el mar de Veracruz

“No nunca he ido y nunca iría tampoco, creo que son fiestas familiares y ahora con la pandemia es mejor estar en casa”, dio José Armenta.

“La última vez que fui fue cuando iba en el bachillerato, fui con mis amigos, pero ya no, ya tengo hijas y no me gusta el ambiente”, dijo.

“No, no suelo ir, yo me voy a casa con mi familia”, comentó Ramiro Juárez

En los últimos años, los pleitos derivados del exceso de consumo de alcohol han empañado la celebración, como aquella campaña campal entre familias que ahora hasta es recordada por memes en redes sociales.

Pero no todo está perdido, pues las generaciones más pequeñas vislumbran el amanecer como un agradable momento para estar en familia y si quieres estar presentes cuando los primeros rayos del sol iluminen el inicio del 2022

“Si, por que es muy bonito, me gustaría verlo con mi familia, con mi perro, ver el amanecer de color amarillo”, dijo Emma, de 5 años.

El operativo para que todo transcurra en paz ese día ya está listo, ya solo es cuestión de que quienes se reúnan en el bulevar lo hagan de manera tranquila para que el 2022 inicie sin incidentes que recordar el resto del año.