Vestido de novia sangriento: performance por 8M

marzo 8, 2022

Juan David Castilla/Xalapa.- La feminista Wendy López Hernández realizó un performance frente a Palacio de Gobierno y sobre la escalinata de la Catedral Metropolitana colocó un vestido de novia manchado con pintura roja, que simbolizaba la sangre y la constante violencia que padecen las mujeres en el estado.

Cada 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, desde hace 17 años, ha levantado la voz para exigir justicia por todas aquellas que han sido víctimas de la violencia.

“Se trabaja con vestido de novia porque es el ejemplo claro de lo que muchas mujeres sueñan o a lo que nos han acostumbrado en este sistema patriarcal, de que es el siguiente paso, de que si está casada está completa. Tú tienes que ser la responsable de una casa, de un hogar”, enfatizó.

Mencionó que su protesta de este año fue dedicada a todas las mujeres que han padecido violencia doméstica, cifras que también son elevadas y poco visibles.

“Por esas violencias que no se cuantifican, que no las vemos puestas en los periódicos, que no las vemos expuestas y de las que no se habla, encerradas en casa, entre cuatro paredes pero que dejan huella”, expresó.

También se manifestó para reconocer a las mujeres porque han sido las que más han trabajado durante esta pandemia del Sars-Cov2 (Covid-19).

“Somos las que más hemos trabajado, las que llevamos tres, cuatro, cinco, seis jornadas, porque no solo es trabajar, las que estamos estudiando o el trabajo que es dentro de casa, estamos haciendo cuatro o cinco tareas al mismo tiempo”, añadió.

La activista refirió que en lo que va de este año se han contabilizado 22 feminicidios en el estado de Veracruz, cifra que es alarmante.