“Vi pasar mi vida frente a mis ojos”: Luna Ferral tras atentado

mayo 25, 2020

Redacción/Xalapa.- María Fernanda de Luna Ferral, hija de la periodista María Elena Ferral quien fuese asesinada hace un par de semana se comunicó a En Contacto para relatar el atentado que ella misma sufrió a manos de un grupo criminal.

“Vi pasar mi vida frente a mis ojos, mis elementos reaccionaron y me salvaron pero fue algo muy impactante”, describió la periodista.

“Pido que me reforcen la seguridad y le pido (al gobernador) que se siga investigando el asesinato de mi madre… que no se olvide y que no se olviden los demás casos de periodistas y espero y confío en que se resuelva este caso”.

Ferral desconoce si el móvil del acto fuese el mismo del que se tuvo para asesinar a su madre, sin embargo no descarta la posibilidad; “La camioneta intentó cerrarnos el paso y en ese momento el elemento que venía al lado de mí me cubrió y yo nadamas escuché las detonaciones… Seguí la carretera hasta la caseta de fuerza civil en casita para que nos brindaran el apoyo”.

La periodista comentó que no ha recibido amenazas hasta el momento, “he recibido mensajes negativos en redes sociales pero no les tomó importancia ni los consideró amenazantes”, dijo.

Finalmente confesó que Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la CEAPP (Comité de Protección a Periodistas) no se ha comunicado con ella en ningún momento, “No se ha contactado conmigo, ni una llamada, tampoco lo hizo cuando sucedió el asesinato de mi mamá”, reclamó en franca molestia.