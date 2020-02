Vibrante derby entre Atlético Veracruz y Liga Municipal

febrero 16, 2020

Fernando Hernández/Xalapa.- Intensos resultaron los partidos del primer Clásico Veracruzano de la Liga Nacional de Futbol Juvenil entre el club Atlético Veracruz y las Selecciones de la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Boca del Río.



Ambas organizaciones futbolísticas se midieron en el complejo de fútbol “La Panchita” de Medellín de Bravo, como parte del programa de la jornada ocho en la Zona Cinco Sur de este torneo avalado por el Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol.



En la categoría Sub 13 el marcador final fue de 2-2, aunque el punto extra favoreció al Atlético por 4-3, mientras que en la categoría Sub 15 el cuadro de la LMF ganó por goleada de 5-0.



En el primer partido de la doble cartelera, los equipos Sub 13 brindaron un partido parejo, emocionante y con llegadas de gol en ambas porterías.El marcador final fue de empate a dos goles en el tiempo regular con anotaciones de Willian Tello a los minutos 39 y 49 por parte del Atlético Veracruz, así como por Jesús Barranco al 29′ y Cristian Acevedo al 37’ por la Liga Municipal.



Los jugadores de la LMF, que son dirigidos de Mario Lozano, Jaime Martínez y Alfonso Cruz, buscaron en todo momento la meta rival en busca del gol de la diferencia.



Sin embargo, se encontraron con un cuadro de Atlético Veracruz, dirigido por Carlos Cazarín y Jaime Ramírez, bien parado en sector defensivo y generando también mucha llegada sobre el marco municipal.



Al final hubo paridad en el marcador, razón por la que el punto extra se definió en penales para el conjunto que fungió como local, en este caso el Atlético Veracruz, que con este resultado arribó a 11 puntos en la clasificación con cuatro partidos pendientes.



La próxima jornada, la novena, viajarán a Oaxaca donde jugarán ante Pumas Filial Tuxtepec.Por su parte, la Liga Municipal llegó a 15 unidades y en la próxima fecha recibirá a Imperio Xalapa en Medellín de Bravo.



CONTUNDENTE VICTORIA DE LA LMF EN LA SUB 15



En el duelo estelar, el equipo Sub 15 de la Liga Municipal consiguió un contundente triunfo de 5-0 en calidad de visitante sobre el Atlético Veracruz.Un Hat Trick del goleador de la escuadra municipal José Mina, a los minutos 19, 52 y 73, abrió el camino al triunfo para el equipo dirigido por Carlos Cámbara y Gustavo Gómez, en el que también colaboraron Adán Altamirano al 68’ y Báez al 78’.



Cabe destacar que el Atlético, que es dirigido por Oswaldo Segura y Jesús Gamboa, intentó reaccionar en el trámite del partido, pero fue superado ampliamente por el rival que lució en gran forma y principalmente fue contundente para quedarse con los tres puntos en disputa.



Con la victoria el equipo de la LMF llegó a 21 puntos afianzándose en el primer lugar del grupo. La siguiente jornada se medirá en casa a Imperio Xalapa.Mientras tanto, el Atlético que tiene cuatro juegos pendientes, se quedó con 5 puntos y la siguiente jornada se medirá a los Pumas Filial Tuxtepec.