Vicente Fernández murió el 11 de diciembre, asegura su compadre

diciembre 15, 2021

Ciudad de México. El día de ayer, comenzó a difundirse la noticia de que el locutor Gustavo Alvite Martínez, compadre del fallecido Vicente Fernández, dijo que la fecha del deceso del cantante era falsa. De acuerdo a sus declaraciones, el Charro de Huentitán habría muerto el 11 de diciembre.

Fue a través de una publicación de Facebook que Alvite Martínez se refirió a la noche de la muerte de Chente como la fecha oficial. En el post, titulado Nada menos que todo un hombre, el locutor escribe: Tengo muuuchas cosas que platicar de esta historia. Lo voy a hacer, pero no ahora.

La promesa del compadre de Fernández inmediatamente despertó el interés del público en general; no obstante, fue una de sus declaraciones la que disparó todas las expectativas: ¿la familia del cantante mintió sobre la fecha de su muerte?

La teatralidad y sensacionalismo con que la familia maneja la situación, al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me ‘pega’ en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece. Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno, escribió Alvite Martínez.

El locutor también compartió en su publicación que Vicente Fernández le había confesado su deseo por no subir a un escenario de nuevo, pues le daba pena. Igualmente, reveló que le ordenaron a Juan José, su asistente, que no me lo pasaran en el celular. Lo aislaron. Decidieron desde entonces por él. Ya no nos comunicamos más. Mis amigos me decían: ‘ve a buscarlo’. Nunca fui, rememoró.

Alvite Martínez mencionó que tuvo un altercado con Gerardo Fernández. Asimismo, evocó que acompañó a Chente a muchos lados, sin nómina. Según señaló, su único interés era servir al pueblo a través de la radiodisfusora que hizo al cantante, Radio Sinfonola.

En la publicación también se lee una sentencia respecto al retiro del artista: dejar las luces y el escenario y y no escuchar el grito y el aplauso aceleraron los males. Posteriormente, criticó a los medios de comunicación que hablaron sobre su amigo, pues a su parecer, lo hicieron sin conocimiento ni interés. Leyeron el internet. Me hicieron varias entrevistas. Yo les daba ‘la nota’ y no se dieron cuenta. Me dio más pena a mí, señaló.

FInalmente, Alvite, afirmó que Vicente ya había satisfecho y desbordado sus sueños y su fortuna (…)Ya no quería riqueza. Necesitaba el calor de la familia, que dejaba largo tiempo or su oficio. Su proximidad. Quería ser el ‘Tata’, pero entonces la fortuna ya se había apropiado de las voluntades…y los intereses ganaron a los cariños, escribió.

Nunca buscaste la teatralidad, el relumbrón ni el sensacionalismo. Criterios vanos y vacíos de los mercadotécnicos. Merecías partir como viviste, haciendo honor a la frase de Miguel de Unamuno: ‘Nada menos que todo un hombre’. Que Dios te tenga en su paz, querido amigo, concluyó.