Víctima de intento de feminicidio, termina denunciada por su agresor

octubre 10, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La doctora Brenda Victoria Cruz Alvarado, originaria de Orizaba acusa a la Fiscalía General del Estado de omisión, así como de poner trabas para que la investigación en contra de su expareja de nombre Luis Fernando, médico cirujano también, por el delito de intento de feminicidio siga su curso.

En conferencia de prensa, Brenda, relató que en el mes de junio viajó a Playa del Carmen para escapar de las agresiones del sujeto, quien la siguió hasta allá y la golpeó regresándola por la fuerza a Orizaba.

Ya en el estado, ella acudió a la Fiscalía General y presentó su denuncia, sin embargo, las autoridades de procuración de justicia han hecho caso omiso y pretenden reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar.

Si bien detuvieron a su agresor, después de que entregó a policías municipales 2 mil 500 pesos que le exigieron, éste salió libre.

“A mí me mandaron a los Servicios Periciales, cumplí con el médico, el psicológico y el social, donde avala que efectivamente tenía yo rasgos de la violencia extrema que sufrí y a él lo dejaron en libertad. Él sigue haciendo su vida normal, sigue trabajando en la misma institución privada de siempre”.

El agresor de Brenda fue más allá y la contrademandó por daño moral, solicitando una compensación.

“Estos hechos ocurrieron en Playa del Carmen y después en Orizaba, el problema es que por la complejidad del tema, ellos (FGE) dicen que no son competentes ante el estado y remitirán mi caso al estado de Quintana Roo. No es posible que después de 4 meses de esperar que mi carpeta se integre, ahora me digan que no son competentes para hacer su trabajo”.

Acusó también que la fiscal quinta, encargada del caso se negó a mostrarse su carpeta de investigación, por lo que recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para mostrarle.

Increíblemente, es el agresor quien tiene medidas de protección a su favor, cuando a ella se las retiraron y ahora está denunciada por él.

Finalmente, confirmó que a través de páginas Facebook ha recibido amenazas “donde de manera anónima me dicen que tengo los días contados, que deje de ir a la policía”.