Video: Alfredo Adame cae al enfrentar al abogado de Carlos Trejo

abril 5, 2022

Redacción/Oro Noticias. Alfredo Adame Von Knoop, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que se muestra al actor atacar física y verbalmente al abogado de Carlos Trejo.

Una vez más se vuelven a madrear a Alfredo Adame ,tiene récord perdedor ,0 ganadas 2 perdidas ,no se ve por ningún lado su taekwondo,su jujitsu,su kratmagan ,el sambo ruso ,su ballet y hasta su clásicas y celebres patadas de bicicleta pic.twitter.com/bpc2KZ0Czi — La Paquita (@lapaquita31) April 5, 2022

Esto sucedió en una rueda de prensa en el que se le cuestionó al también presentador de televisión, por qué no había asistido a la pelea que se tenía programada entre él y el autor de “Cañitas” en Monterrey.

“El payaso que no fue a la pelea fuiste tú”, dijo el abogado; sin embargo, Alfredo Adame respondió que el investigador paranormal pedía 3 millones de pesos para participar en la “pelea del siglo”.

“Pidió 3 millones de pesos cosa que no se le van a dar porque no los vale. Luego quería un anticipo de un millón de pesos cosa que no se le va a dar por falta de confianza porque ya había intentado robar (…) pedía subirse con sus botas, con navajas, con su cinturón de cuero y su chaleco apestoso. Pedía puras tonterías todo para que no se hiciera“, dio a conocer Adame Von Knoop.

Tras las acusaciones mutuas, el protagonista de “Más allá del puente” agredió físicamente al abogado, por lo que los asistentes de la conferencia de prensa tuvieron que intervenir para separarlos.

Pese al confrontamiento físico, ninguno de los dos presentó heridas; no obstante, Alfredo Adame cayó al piso al intentar defenderse y mostrar sus habilidades de artes marciales.

El pasado 17 de febrero de 2022 Alfredo Adame se enfrentaría a Carlos Trejo en el estadio de los Sultanes, en Monterrey; sin embargo, el exconductor de ‘Hoy’ no se presentó a dicho evento que tenía como fin recaudar fondos para diferentes fundaciones de Nuevo León.