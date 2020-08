Video: Con ‘The Show Must Go On’ Queen alista nuevo álbum en vivo

agosto 28, 2020

Puebla/OroNoticias. Queen y Adam Lambert han compartido el primer tema de su próximo álbum en vivo, “Live Around The World”, una nueva versión de “The Show Must Go On”.

Grabada en la 02 Arena de Londres en 2018, “The Show Must Go On” es el doceavo tema del álbum “Innuendo” de Queen de 1991.

Enmarcando la ocasión, el guitarrista Brian May, ha compartido la historia detrás de la canción, expresando que está ligada a Freddie Mercury.

“Aunque todos estábamos al tanto de la tragedia de Freddie, tuvimos algunos tiempos de inspiración alegría en el estudio, haciendo el álbum ‘Innuendo’. No hablamos mucho sobre la enfermedad de Freddie … el sólo quería que todo siguiera normal”, dijo.

“La melodía pedía algunas notas altas muy demandantes, y sólo pude crearlas en un demo con falsetto. Le dije a Freddie. ‘No quiero que te exprimas … esto no saldrá tan fácil con la voz completa, incluso para ti’, el respondió, ‘No te preocupes … Déjamelo a mí, cariño. Después bebió un par de shots de su vodka favorito, se volteó frente al escritorio de mezcla y entregó una de las interpretaciones más extraordinarias de su vida”, expresó May.

El álbum, “Queen + Adam Lambert Live Around the World” será lanzado el próximo 2 de octubre a través de EMI.