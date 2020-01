Video: Hija de presunto atacante con ácido denuncia acoso

Oaxaca/Notimex. La hija de Juan Vera Carrizal, supuesto agresor con ácido de María Elena Ortiz, reveló que es constante el acoso por supuestos agentes de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, en plena violación de sus derechos humanos.

En rueda de prensa, señaló que durante la madrugada su familia fue víctima de un cateo en el domicilio del empresario gasolinero en Huajuapan de León, y que supuestamente formaba parte del proceso judicial en torno del caso del ataque con ácido que sufrió María Elena Ríos Ortiz el pasado septiembre de 2019.

Hija de Juan Vera Carrizal teme por su vida y responsabilizó a la @FISCALIA_GobOax de acoso y violencia de género hacia ella y su familia. https://t.co/PUvuPwIxyL pic.twitter.com/wUHAY5xzI7 — Monitor Oaxaca (@MonitorOaxaca) January 22, 2020

Ashley Vera, hija del empresario señalado como atacante, puntualizó que violaron sus derechos humanos, e incurrieron en violencia de género contra dos mujeres que se encontraban en el domicilio citado.

Explicó que en la incursión a su hogar fueron golpeadas y violentadas, sin justificación alguna, a pesar que desde días pasados habían acudido a la Fiscalía para solicitar información respecto de unas personas que la siguen constantemente, quienes dijeron ser personal de dicho órgano de justicia.

“Yo le dije a la gente que tocara de manera adecuada, que había niños, que no quería violencia. Cuando se les abre la puerta, inmediatamente agarran y me empiezan a empujar contra la pared. Aquí están las marcas de cómo me golpearon», expresó.

Señaló a quien comandaba el cateo como quien la golpeó, «me agarró, literalmente a puñetazos. A una de mis hermanas la golpearon, a una de mis sobrinas, menor de edad, la esposaron”.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que realizaron tres cateos simultáneos en diferentes domicilios para cumplimentar órdenes de aprehensión libradas dentro de la causa penal 533/2019 en contra del o los atacantes de la joven saxofonista María Elena Ortiz.

La dependencia estatal afirmó que los cateos se realizaron respetando las garantías individuales de las personas.