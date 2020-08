VIDEO: Sia lanza su nueva canción “Riding On My Bike” en beneficio de los niños

agosto 24, 2020

Puebla/OroNoticias. Sia recientemente estrenó una nueva versión de la canción infantil “Riding On My Bike”, la cual forma parte del álbum benéfico “At Home With The Kids”, editado por Atlantic Records.

Este presentaría 23 canciones infantiles clásicas, las cuales fueron interpretadas por diversos artistas de la escena de la música pop con el fin de beneficiar a la asociación “Save the Children”.

Junto a Sia, en este álbum también se cuentan participaciones de artistas como Tove Lo, Chromeo, Portugal, The Man, Midland y muchos más. Este será lanzado oficialmente en formato digital el día 28 de agosto.

Este sería el lanzamiento más reciente realizado por la cantante luego de que en mes de mayo lanzará el tema “Together”, el cual forma parte de la banda sonora de la película “Music”, la cual será estrenada en septiembre. Dentro de sus planes, se encuentra el lanzamiento de dos nuevos álbumes, los cuales según la cantante ya estarían “listos para salir”.