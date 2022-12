Viernes movido

diciembre 2, 2022



Hoy a las 7 de la mañana en el puerto el Veracruz, se llevará a cabo la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos de los reporteros de mayor peso de Xalapa, se trasladarán al puerto para estar presentes; luego del la tradicional ronda de preguntas y respuestas, el presidente López Obrador y su comitiva, irán a Alvarado en donde sesionará el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Consejo Nacional de Protección Civil.

Por la tardecita, el presidente López Obrador, junto con el gobernador García Jiménez y toda su grey, visitarán el Fuerte de San Juan de Ulúa, que fue remodelado por esta administración y luego de ello, la gira presidencial termina y el gobernador García Jiménez, quedará con la autoestima elevadísima, después de que el presidente lo aplauda, lo alabe y lo celebre con los apapaches propios, de cada visita presidencial.

Paralelo a ello en Xalapa, en el edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a eso de las 8:30 de la mañana, se llevará a cabo la sesión del Pleno, de donde saldrá ungida la nueva presidenta del Poder Judicial, que pese a lo que todo mundo apostó no será doña Ailett García Cayetano, las señales apuntan hacia las magistradas Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, que tiene ese asunto del magistrado Roberto Dorantes, que como quiera ya trae su amparo bajo el brazo; luego está la magistrada María Lilia Viveros Aguirre, una muchacha de Orizaba, con preparación académica y judicial bastante respetable y por último, también manejan a la magistrada Itzel Castro Castillo, actual presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

De alguna de esas tres chicas, saldrá la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, que bien haría en levantar un poco la dignidad de tan mermado organismo, y es que luego de todo lo ocurrido, con la difunta magistrada Martínez Huerta y de los desatinos y folklores de Chabelita, ojalá que llegue alguien con dignidad, academia y aplomo, que defienda la autonomía e instaure el prestigio, en esa institución que en los últimos años, da pena ajena.

Cosas de la vida y menudencias

La muerte de Miguel Ángel Valero Pérez, como realmente se llamaba Mike el caricaturista, nos tomó por sorpresa a todos y por supuesto que nos dolió en el corazón, porque siempre fue una persona muy querida, con un humor negro y muy especial, Mike siempre ingenioso y un tipazo, descanse en paz y pronta resignación para su familia.

Con comentarios acusatorios y en el horario estelar del noticiero de Jaime Nuñez en radio Fórmula, señalamientos para unos y para otros, con diversos columnistas aldeanos y un montón de tierra y calabaza, se ha manejado la sucesión del Poder Judicial, a ese nivel han llegado… y lo que nos falta por ver.

!Jesús de Veracruz! Con el gran baile de gala, que será el próximo 18 de diciembre en el World Trade Center Veracruz y que organiza, el dinámico Sergio Rodríguez Cortés, a beneficio del Aquiarium de Veracruz, el costo del boleto es de 3 mil pesitos y la mesa con 10 lugares cuesta 30 mil morlacos, así que funcionario, funcionaria del régimen en turno, prepárate para perderle el amor a 30 mil pesitos de tu aguinaldo, porque si no es así ¿Cómo? Ni modo que vayan a querer venderle los boletos a las familias fifís del estado, esas a las que tanto han despreciado.

En fin que el show correrá a cargo del cantante de boleros Carlos Cuevas, pero no nos hagamos tontejos, el verdadero show, lo darán los muchachos y muchachas atrevidas cuatroteístas, con sus ropajes de gala.

En fin, ojalá que me invite alguien al baile de gala, porque me duele el codo soltar 3 mil pesos, por mucho que me gusten los pingüinos, pasen un lindo fin de semana y nos leeos el lunes mis chulos.