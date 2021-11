Vin Diesel le ruega a Dwayne Johnson que regrese a ‘Fast & Furious’

noviembre 8, 2021

Redacción/Oro Noticias. Vin Diesel le está pidiendo a Dwayne “The Rock” Johnson que ponga fin a su disputa altamente conocida y se vuelva a unir a “Fast & Furious” para el final de la saga.

El actor de 54 años, que interpreta a Dominic Toretto en las películas, extendió una rama de olivo el domingo al compartir una carta abierta en Instagram dirigida a su ex coprotagonista.

“Mi hermano pequeño Dwayne… ha llegado el momento“, escribió junto a una foto de ellos, uno frente al otro. “El mundo espera el final de Fast 10.”

Diesel continuó diciendo que sus hijos todavía se refieren a Johnson como “tío Dwayne”, a pesar de su ruptura bien documentada. “No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíen buenos deseos”, agregó.

Johnson, de 49 años, hizo su debut como el agente federal Luke Hobbs en “Fast Five” en 2011 y repitió su papel en la sexta, séptima y octava entrega de la franquicia antes de conseguir su propio spin-off, “Hobbs & Shaw”.

La enemistad de la pareja estalló en 2016, durante las últimas semanas de filmación de “The Fate Of The Furious” de 2017. En ese momento, Johnson publicó una foto en su cuenta de Instagram verificada, que desde entonces eliminó, en la que criticaba a compañeros de reparto masculinos no identificados.