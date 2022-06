junio 13, 2022

Como se había adelantado, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador estuvo este domingo en Coatzacoalcos, el señor vino porque le gusta venir a Veracruz, porque eso de la supervisión de las obras de modernización del puerto de Coatzacoalcos, como que suena medio obsoleto; ahí el presidente anunció que el Tren Maya conectará la bonita ciudad fantasma del sur del estado, con Cancún y Salina Cruz.

La zacatecana Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, estuvo presente en el evento, junto con Rafael Marín Mollinedo, el director del Corredor Interoceánico y el titular de la Secretaría de Marina, José Ojeda Durán, de momento no hubo destape, pero la señora acabando Dos Bocas, anunció que fortalecerá su imagen en Veracruz, al parecer ya se dio cuenta que entre Sergio Gutiérrez Luna y Zenyazen Escobar, le están comiendo el mandado.

El sábado hubo reunión en Coatzacoalcos del gobernador García Jiménez con los diputados locales, comandados por el diputado Gómez Cazarín, un par de secretarios del gabinete estatal, Guillermo Fernández de Secretaría Desarrollo Social, Zenyazen Escobar de la Secretaría de Educación y Eric Cisneros de la Secretaría de Gobierno, Evaristo Ovando de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca la titular de la Oficina del Programa de Gobierno, Waltraud Martínez, Elio García, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y demás menudencias, no estuvo Pepe Lima… pero el gobernador García Jiménez, si tenía ahí con él a sus dos gallos para la sucesión, un hombre y una mujer, por si toca mujer en el estado.

Al menos ya le hicieron el gasto, a los hoteleros y restauranteros de Coatzacoalcos, que arrastran una de las peores ranqueras en años y don Amado Cruz Malpica pudo pararse el cuello, aunque sea con eso.

Cosas de la vida y menudencias

El pasado viernes, el secretario de educación Zenyazen Escobar, organizó un festejo inmenso, para conmemorar junto con comunicadores veracruzanos, el día de la libertad de expresión, allá en un jardín muy bonito de Emiliano Zapata.

En el ágape, hubo cena de tres tiempos, bebidas, baile y harto regalo, para rifar, estuvieron presentes acompañado al titular de la SEV, el secretario Lima Franco y el secretario Martínez Olvera, también estuvieron ahí un par de diputadas y la oficial mayor de la SEV, Ariadna Aguilar.

El evento en sí, sonó como a un predestape ante la prensa, como para irle midiendo el agua a los camotes y ver como anda la popularidad del funcionario veracruzano, entre los compañeros de los medios de comunicación y le fue muy bien al de Córdoba, ya que a medio discurso, muchos de los compañeros comunicadores, empezaron a gritar ¡Gobernador Gobernador! A lo que el atribulado funcionario respondió: ¡Háganme la buena!, así que ¡Señores! Estamos ante el candidato veracruzano del MORENA, para la elección de 2024, en caso de que algo ocurra y doña Rocío Nahle, no quiera participar en la contienda electoral.

Estuvieron presentes, casi todas las vacas sagradas del periodismo veracruzano, también asistieron muchos reporteros del Puerto de Veracruz, incluso del periódico Notiver y medios del Sur del Estado, fueron además, algunos de los dueños de medios de comunicación y también vinieron algunos comunicadores de Córdoba ¡No faltó nadie! Y todos volcados en franco apoyo, al popular funcionario Cordobés, a quien algunos veracruzanos ven ya, como el próximo gobernador a partir de 2024 si es que esto dependiera de la encuesta, claro está.

El sábado en la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Iván Martínez Olvera, hizo la primera activación de la ruta Primeros Pasos de Cortés, para mostrar a operadores y agentes de viaje capitalinos, las bondades de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Tlacotalpan.

El funcionario estatal presentó además, los próximos eventos de la región como el Festival de Velas, el Carnaval de Veracruz, las Fiestas de Santa Ana y las vacaciones de verano en Veracruz; la delegación veracruzana que asistió, estuvo muy nutrida por los prestadores de servicios turísticos veracruzanos, quienes se entrevistaron con sus homólogos de CDMX, en citas de negocios y alterno a esto, hubo una serie de eventos de promoción del destino, como exposiciones y muestras gastronómicas en diversos puntos de CDMX.

Triste la muerte del joven Rafael Fernández Azcoitia, Dios ilumine su camino y de pronta resignación a sus deudos. Así las cosas hermosos míos, arrancamos semana, a ver qué nos depara el destino.