Violencia contra niños y niñas durante contingencia existe

abril 26, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- El hecho de no contar con un registro de la violencia que se ejerce contra niños y niñas durante la contingencia sanitaria, no quiere decir que no exista, aseguró la regidora encargada de la Comisión de la Niñez y Familia en el Ayuntamiento de Xalapa, Luiza Angelica Bernal Velázquez.

Destacó que la violencia contra este sector es un foco rojo que debe atenderse de manera inmediata y se debe encontrar la manera de llegar a la población que la sufre para poder hacer algo al respecto.

“Debemos llegar a toda la población para que ellos puedan comunicarse, tengan la certeza de que se les va a atender, de que es nuestra obligación es atender y acudir al domicilio, lugar o espacio público donde se esté percibiendo algún acto de violencia contra los niños”.

En ese sentido, la Edil aseguró que la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes no ha dejado de trabajar es necesario que se difunda su trabajo y que siguen atendiendo cualquier queja o denuncia al respecto.

Sin embargo, consideró que se debe redoblar la difusión de las acciones que se hacen en la Procuraduría, pues el hecho de que no hayan crecido los números de las denuncias durante el confinamiento no significa que no haya agresiones.

Finalmente, hizo un llamado a las familias y a los vecinos para que denuncien cualquier tipo de agresión en contra de niños, niñas y adolescentes ante as autoridades municipales para poder rescatar a este sector.