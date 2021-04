Viveristas piden destitución de encargado del Parque Doña Falla

abril 9, 2021

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. Viveristas del Parque Doña Falla dieron a conocer que solicitarán la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpa) remueva al encargado de dicho espacio, Silvestre López Paniagua a quien acusan de diversas irregularidades.

Al respecto, Luisa Lourdes Ramírez López quien es representante de 35 viveristas del parque explicó que han existido actos de prepotencia y discriminación de su parte, lo cual ha causado un gran descontento entre los trabajadores que tienen muchos años laborando en dicho espacio.

«El señor es prepotente y no quiere llegar a acuerdos con los viveristas, quiere hacer y deshacer y nos amenaza con que quienes no cumplan sus caprichos no tendrán comodato, nosotros llevamos 25 años trabajando y sabemos como llevar los viveros y el quiere decirnos como trabajar y que además le regalemos flores, pero lo más grave es que dice que quienes no son veracruzanos no podrán tener un comodato», indicó.

Asimismo, Luisa Ramírez aseguró que López Paniagua se ha negado a tomar acuerdos con los viveristas, a pesar de que existe un reglamento interno de comodato que exige la propia Sedarpa para tener permanecía en el parque, mismo que no ha sido respetado.

Finalmente, dijeron que existe temor de que les pueda ser retirado el comodato con que cuentan para trabajar a interior del parque, pues tienen conocimiento de que el encargado pretende dar espacio a nuevos viveristas a pesar de que ya no existen espacios disponibles para ello.