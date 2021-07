Viveristas toman parque Doña Falla; exigen renuncia del encargado

julio 12, 2021

Juan David Castilla Arcos/Veracruz. Un grupo de viveristas protestó y tomó las instalaciones del parque Doña Falla para exigir la renuncia del jefe de la Oficina de Hortalizas, Silvestre López Paniagua, a quien acusan de entorpecer su actividad y pretender retirarles sus espacios para beneficiar a gente de su confianza.

Los quejosos impidieron el acceso a las instalaciones desde las ocho de la mañana de este lunes, para solicitar al encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Evaristo Ovando Jiménez, que solucione el problema.

De acuerdo con el biólogo Henry Ricardez Zapata, viverista de Tabasco, el funcionario de la Sedarpa ha ocasionado conflictos entre los 34 viveristas de este lugar, ubicado sobre las avenidas Lázaro Cárdenas y Murillo Vidal, en esta ciudad capital.

“A pesar de ser un ingeniero agrónomo ha hecho cosas que no van con el parque. Mantenemos un parque de bajo costo, que se mantienen de manera natural, digamos, con bajo mantenimiento y mete plantas que ni van”, expresó.

El entrevistado mencionó que el encargado del parque ha intentado quitar sus espacios a los viveristas, incumpliendo el reglamento interno.

“Sabemos que está entrando pero no queremos que pase más esta situación porque todo lo que hemos hecho en estos tres meses, todos los documentos, ahorita creemos que ya se perdió y estamos desde cero, estamos cansado”.

Ricardez Zapata recordó que ha laborado durante un año en el sitio; sin embargo, el encargado le niega el comodato, bajo el argumento de que no es veracruzano y no tiene derecho de permanecer en el lugar.

“Tengo compañeros que no son de Xalapa y sin embargo están produciendo para el estado de Veracruz. Entonces no se me hace justo, ya hemos agotado todas las vías posibles, esta es la última, una manifestación pacífica”, enfatizó.

Por su parte, Lourdes Ramírez López denunció que los viveristas han sido acosados por López Paniagua y han detectado que el funcionario vende los espacios del parque Doña Falla a otros productores, justificando que el recurso económico recaudado es destinado al mantenimiento del lugar. Sin embargo, cada viverista paga una cuota de recuperación a la administración para el mantenimiento del parque.

“Pedimos a Ovando que retire cuanto antes a la persona porque no podemos continuar trabajando así, nos acosa, si no hacemos lo que él pide nos tiene con la amenaza de que no nos darán el comodato”, enfatizó.