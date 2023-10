Vivir fuera del presupuesto, vivir en el error

octubre 9, 2023

“Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error” la tristemente célebre frase atribuida al ilustre tuxpeño, César Garizurieta, está vigente hoy más que nunca, pues resulta que con la salida de Manuel Huerta Ladrón de Guevara de la Delegación del Bienestar en Veracruz, esperaríamos que como él mismo dice: por ética y decencia, todos los demás suspirantes, que por cierto si fueron considerados por el Consejo en Veracruz para la encuesta, debieron ya, haber presentado su renuncia al cargo, para dedicarse de lleno al proselitismo, al interior de su partido, porque al exterior del MORENA, aún no son los tiempos, sin embargo eso no se espera para los próximos días, los aludidos pensarán: “Con el trabajo que me costó, yo en el presupuesto me amparo”.

Y es que Huerta Ladrón de Guevara, ni siquiera fue considerado por el Consejo Estatal del MORENA, para aparecer como aspirante a la encuesta para la elección del Coordinador o Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y ya renunció para poder aspirar, lo menos que se esperaría es que Zenyazen Escobar García y Eric Patrocinio Cisneros Burgos, hicieran lo propio y se dedicaran a lo que verdaderamente les interesa, que es la candidatura a lo que sea, porque sabrán ustedes, que a estas alturas ¡Mis hermosos! De lo perdido, lo que aparezca.

Si la vara estaba alta, ahora imagínense ustedes, dónde estará ahora, con la salida para esta misma semana, de la señora Rocío Nahle, como titular de la Secretaría de Energía. Esto lo anunció el presidente López Obrador, en una mañanera desde la semana pasada.

Este fin de semana que pasó, sonó fuerte el rumor de la salida del titular de la Secretaría de Educación, Zenyazen Escobar para este lunes, sin embargo como lo único que tiene seguro es que quien sabe, se antoja difícil la separación del cargo, por otra parte desde hace semanas que suena, que don Eric Patrocinio Cisneros, saldría de la Secretaría de Gobierno y en su lugar quedaría el dinámico Carlos Juárez, pero de eso a que ocurra, hay trecho ¿Se imaginan? Con cargo a quien, seguiría en campaña el de Otatitlán.

Y esto pese a que en Radio Pasillo se dice, que los recursos de la preprepre campaña de don Eric Cisneros, están saliendo de los ayuntamientos afines al señor Cisneros, la realidad es que el hombre a ras de piso, quizá no tenga la misma fuerza para impulsar a todos esos alcaldes, a mocharse con la publicidad y promoción, así que mejor apoltronado de la silla.

Así las cosas con Manuelito Huerta, quien por cierto anda diciendo que él, ya está considerado para la boleta de la encuesta esa maravillosa.

Como se nota que son tiempos electorales, si no me creen, les cuento que hubo pasarela de funcionarios y políticos en el puerto de Veracruz, no solo morenistas, también del Partido Verde Ecologista de México y es que la senadora Gloria Sánchez, rindió su Quito Informe de Actividades al medio día del sábado, en el maravilloso Teatro Clavijero.

El evento fue un muy buen lugar para placearse y medirle el agua a los camotes y hasta allá llegó, doña Rocío Nahle, flanqueada por diputado Juan Javier Gómez Cazarín y el gobernador García Jiménez, muy cerca de ellos, el secretario de organización verde, Javier Herrera Borunda y ahí también estaba, Zenyazen Escobar García.

Estuvieron presentes algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre ellos doña Gladys Maldonado, ella siempre súper institucional y como pez en el agua, también llegó desde Coatzacoalcos, la suspirante Mónica Robles, entre otros muchos que quieren ser, estar y figurar.

¡Uy no mis hermosos! El Instituto Nacional Electoral, emitió una resolución que ordena a los partidos, colocar al menos 5 mujeres como aspirantes en los 9 estados del país, que irán a elecciones para renovar las gubernaturas en 2024, esto con la finalidad de establecer una cuota mínima, en paridad de género.

El proyecto, será evaluado en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, antes de su discusión en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así que en una de esas… varios se quedan con las ganas.

Así las cosas mis chulos, arranca semana.

