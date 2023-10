Vladimir Putin sin competencia para la elección presidencial, según el Kremlin

octubre 17, 2023

El presidente ruso Vladimir Putin no tiene ningún competidor creíble que pueda disputarle el poder, estimó este martes el vocero del Kremlin, en momentos en que el gobierno lanza los preparativos para la presidencial prevista en marzo de 2024.

La cámara alta del Parlamento ruso tiene que establecer en diciembre la fecha de la elección presidencial, que debería tener lugar el 17 de marzo según los medios locales.

Putin, en el poder desde hace un cuarto de siglo, aún no anunció su candidatura a un nuevo mandato.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó este martes ante los medios rusos que acompañan al presidente en un viaje a China que “Putin es, por supuesto, el político y actor estatal número uno en el país”.

“Mi opinión es, quizás no tengo derecho a decirlo (…), que hoy en día no hay competidor en Rusia, y no puede haberlo”, señaló.

Desde su asalto contra Ucrania, Rusia aumentó la represión de la oposición, deteniendo o forzando al exilio a los principales detractores de Putin, pero también a un gran número de persona comunes opuestas a la guerra.

Además, el Kremlin hizo modificar en 2020 la Constitución rusa para permitir al dirigente ejercer dos mandatos tras el que termina en 2024, que debía ser su último.

Putin puede ahora permanecer en el poder hasta 2036, cuando cumplirá 84 años.