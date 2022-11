Volaris cancela vuelos en Cancún y Cozumel

noviembre 1, 2022

Volaris canceló más de 20 vuelos el lunes 31 de octubre desde y hacia los aeropuertos internacionales de Cancún y Cozumel, en Quintana Roo, generando múltiples molestias entre sus usuarios, quienes se quedaron en tierra.

⇒ Los vuelos de Volaris cancelados son destino o conexión con la Ciudad de México, pues las demás rutas operan con normalidad.

De acuerdo con informes de Aeropuertos del Sureste (Asur), concesionaria de ambas terminales aéreas, las cancelaciones son debido a ajustes operacionales por la reducción de horarios de aterrizajes y despegues (slots) para la temporada invernal implementada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En redes sociales, usuarios han asegurado que esta no es la primera vez que ocurre una situación similar, por lo que los reclamos contra la aerolínea no han cesado, pues esta simplemente les cambia su día de viaje, sin costo adicional, así como 25 por ciento de bonificación en crédito electrónico para futuras compras.

Varias personas alegan que no todos los viajeros son turistas que se pueden tomar más días de descanso, sino que muchos suelen ser viajeros de trabajo que ya tienen reuniones programadas o urgencias familiares; aunado a que para cambiar su vuelo tienen que esperar en el teléfono hasta más de una hora para ser atendidos.

⇒ Para este martes 1 de noviembre, Asur registró 502 operaciones aéreas, 245 llegadas, de las que 96 son nacionales y 149 internacionales; y 257 salidas, de las que 103 son nacionales y 154 internacionales.

“En Cancún todo colapsado y no dan razón. No pude hacer mi check-in, llego y los vuelos cancelados y no dan razón, gente esperando seis horas para que nos den solución, mi vuelo era el 711 Cancún-México y no tienen para cuándo regresarme”, expresó una usuaria identificada como Carla Daniela.

Otra usuaria, identificada como Alicia Cuiñas, comentó a las 2:10 horas de este 1 de noviembre que hay “vuelos cancelados de Cancún a CDMX y nos pusieron en vuelo de última hora esta madrugada a Toluca, allí no había taxis y Volaris no se hizo cargo ni de hospedajes ni de traslados a CDMX desde Toluca… Abandono total de sus clientes”.