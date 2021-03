Volveremos a clases hasta culminar vacunación: Zenyazen

marzo 30, 2021

Redacción/Xalapa.- El secretario de educación en Veracruz, Zenyazen Escobar, platicó para En Contacto sobre la situación educativa en el Estado de Veracruz respecto al regreso a clases.

“Volveremos una vez concluida la vacunación”, aseguró el secretario, quien aclaró que aún no termina como muchos han pensado y que por ello le pedían el retorno en Abril a las aulas.

“No es cierto que ya todos los adultos mayores se vacunaron… no ha llegado la vacuna a todos los municipios, todavía falta… por eso para nosotros es muy importante tener una totalidad de adultos mayores vacunados para empezar con los trabajos del regreso a clases”.

Referente a la fecha tentativa del regreso, dijo no tenerla en mano; “depende el concejo estatal lo del regreso a clases, no me atrevería a dar una fecha exacta pero ya estamos trabajando en ello”, reiteró.

Por otra parte recordó a los profesores del Estado que su paga está en proceso. “Ya se entregará el pago de la prima vacacional a los más de 127 mil maestros en todo el Estado esta misma semana… Ya empezamos hoy a depositar”, aseguró.