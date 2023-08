VON HUMBOLDT Y LAS EXPECTATIVAS CON EL CORREDOR INTEROCEÁNICO

agosto 15, 2023

+ El Fresno, en Tlacolulan, como San José Cuyachapa.

+ Policía mató a joven; en otros tiempos, hasta renuncia exigirían.

+ En caravana de 9 camionetas, aseguraron a migrantes.

Luego de una semana de descanso, retomamos esto de la columna para comentar temas.

Gracias por esperar, queridos dos lectores.

–Chopenjawer escasamente leído

Se ha creado mucha expectativa sobre lo que sería la verdadera obra magna del sexenio, en caso de concretarse. Me refiero al Corredor Interoceánico que unirá los océanos Atlántico y Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec.

Este proyecto (lo comentamos en radio y videocolumna este lunes) es nada más y nada menos que la concretización de un plan que tiene alrededor de 200 años –mucho antes de que siquiera el Canal de Panamá estuviera en idea– cuando el barón alemán Alexander Von Humboldt, en una de sus exploraciones científicas, visitó México a principios de 1800 y habló del istmo como una vía para conectar ambos océanos y advirtió que se convertiría en una de las principales rutas de comercio en el mundo.

Nomás para que vea la importancia e influencia que tuvo el vato en esos tiempos, fue nombrado Benemérito de la Patria en 1859 por el mismísimo presidente Benito Juárez, que es algo así como la gran vaca sagrada del régimen que nos gobierna denominado «Cuarta Transformación».

Al final de cuentas nos lleva a la reflexión de si realmente ese sueño va a cristalizarse.

Perdone el leve pesimismo, pero también uno se pone a pensar que en ese entonces era un México muy diferente: estamos hablando de inicios del siglo XIX, cuando México todavía estaba bajo el dominio de España (era todavía la Nueva España, pues) y estaba regido por un virrey. Había menos población y no existían los grupos de poder político regional que ahora abundan en la zona.

En ese entonces, Von Humboldt incluso apuntaba que ni siquiera había puertos de altura como Veracruz o Acapulco, pero sí destacaba al istmo novohispano –según el libro «El Tratado McLane-Ocampo: La Comunicación Interoceánica y El Libre Comercio», de la historiadora Patricia Galeana– «por tener la ventaja de ser el más septentrional, además de que su construcción no necesitaría de esclusas ni galerías subterráneas, ni el uso de planos inclinados que sí se requerirían en Panamá».

De hecho, ya existía un paso de tren: es el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Por ahí recuerdo que en 2009 llegaron a Coatza desde el Pacífico los primeros tractores chinos de la desaparecida empresa Fotón (que tuvo o tiene en comodato el agrocentro de Veracruz conocido como «El Armadillo», en Puente Nacional). Otro que hacía remembranza de viajes en trenes por el Istmo era el desaparecido maestro oaxaqueño Francisco Toledo, quien contaba cómo en su infancia viajaba desde su natal Juchitán hasta Minatitlán, donde estudió la Escuela Primaria.

O sea, el tren ya existía y no es nada nuevo. Le dieron en la torre en la época de privatizaciones masivas que se dieron en el priato neoliberalista (gobiernos de Salinas y Zedillo) y poco a poco se fue condenando al olvido.

Es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien retoma el asunto como un proyecto rehabilitado más completo, más integral, con polos de desarrollo convertidos en parques industriales para que instalen fábricas y plantas…

Peeeero, hasta el momento no se conoce gran obra de dichos parques. Sólo lo que se ha visto en maquetas y diseños virtuales, así como las fotografías de las vías.

Tampoco en la página oficial del proyecto, alojada en los servidores oficiales del gobierno federal, se da más detalle.

Es curioso, pero hasta las oficinas que se supone deberían estar en el sureste de México, oficialmente están en el centro histórico de la CDMX, a una cuadra del Zócalo, en la calle Moneda… O sea, ¿qué diantres tendría qué hacer allá en la capital lo que debería estar en Coatza o Salina Cruz?

Okey, supongo que debe ser estrategia de seguridad nacional (sobre todo cuando la Marina lleva la batuta en el asunto) el no dar a conocer cómo son los mentados parques industriales y por eso las oficinas centrales están en la capirucha.

Lo que sí hay de información oficial es el calendario del proceso de licitación para aquellas empresas e industrias interesadas en establecerse en dichos parques.

De entrada, el registro para interesados será este miércoles 16 de agosto. Las visitas físicas a los sitios (dos en Coatza, uno en Texistepec, uno en San Juan Evangelista y otro en Salina Cruz, Oaxaca) serán entre el 21 y el 25. Será hasta el 17 de noviembre que se conozcan los fallos de licitación y entonces se sabría quiénes realmente están interesados en instalarse en el Istmo de Tehuantepec.

De mientras, ya presentaron cómo serán las locomotoras para el tren de las vías rehabilitadas. De vagones así como el Tren Maya (especialmente para pasajeros) pues se desconoce diseño.

Alguien por la mañana me preguntaba hasta dónde ese corredor generará condiciones para el traslado de todo lo ilegal y si México se ha preparado para ello con el equipamiento necesario en equipo, insumos y tecnología de seguridad. Si tendrán bases aeronavales, equipos de reacción especializado, tecnología de punta, etc., teniendo en cuenta que será un lugar estratégico para la seguridad nacional, al nivel de Pemex y Laguna Verde.

Sí, acuérdense que en Panamá los gabachos tuvieron la seguridad con sus militares por 100 años.

La neta, no supe qué decirle…

Insisto, creo que este proyecto es la verdadera obra magna y tiene muchas expectativas que cumplir en poco tiempo, esperando que no se quede a medias.

Si no, perro-oso, mai frends.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: En la última columna comenté sobre lo ocurrido por el supuesto asalto a automovilistas en la zona de Maltrata, más específicamente en la comunidad San José Cuyachapa, en el estado de Puebla, donde algunos pobladores se dedican de lleno –como modus vivendi– a bloquear el camino, asaltar autos o de plano causar accidentes a trailers para hacer rapiña… Un amigo me escribió días después contando que un pariente había derrapado y volcado en la autopista Perote-Xalapa; de ahí surgió el dato, por parte de los ajustadores de seguros de autos, que han detectado que habitantes en esta zona tiran aceite a la cinta asfáltica para hacer que los camiones se volteen y sufran la rapiña… Una fuente policiaca me comenta que los bandidos se esconden en la comunidad llamada El Fresno, municipio de Tlacolulan… A ver si por ahí sirve el dato y se aplican.

OTRA NOTA: Está bien que ya se haya detenido al policía estatal que asesinó a un joven de Coatzacoalcos y se le esté procesando legalmente… ¿pero todo va a parar ahí? ¿Ni una reprimenda al gris secretario de Seguridad Pública de Veracruz que no figura, ni se ve, ni se siente? Ya sabemos que no busca reflectores –como sí lo hacía su antecesor– pero en otros tiempos ya se le estaría pidiendo la renuncia sólo por el hecho de que un policía estatal mató a un estudiante… Tan malo ha sido el trabajo de la ESE-ESE-PE, que no se puede ocultar el despapaye y violencia que hay en la región de Poza Rica, donde hasta los malandros tenían cuerpos destazados en stock para dejar regados en próximos días… Antes, la vieja guardia de Seguridad Pública mandaba en friega a sus expertos jefes policiacos de carrera (como el comandante Jesús Lozano Cayetano) a meter orden en zonas calientes, pero pos eso ya no creo que se aplica actualmente… Y ahí están las consecuencias…

LA ÚLTIMA PORQUE HAY QUE DEJARLE LA ROPA A DOÑA ALE: También lo comentamos en una reciente columna: que si bien están perrones los operativos federales y estatales para la detección de migrantes que viajan a EU por Veracruz (llegando en una semana a detener a poco más de 800), comenté que esto sólo causaría que los «polleros» buscaran otras modalidades para pasar por el estado, lo que finalmente ocurrió: este domingo fue detectada una caravana de 9 camionetas en donde viajaban 79 migrantes.