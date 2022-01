Voy a resistir porque soy inocente: Del Río Virgen

enero 4, 2022

Isabel Ortega/El Demócrata. José Manuel del Río Virgen asegura que va a resistir su detención en el penal de Pacho Viejo donde fue recluido el 22 de diciembre del 2022 por la presunta autoría intelectual del asesinato de Remigio Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herreras.

Al político veracruzano le dan de comer una vez al día y lo han mantenido hasta con 27 personas en una celda de cuatro por cuatro, denunció el senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar.

El también presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Senado estuvo en comunicación telefónica con el colaborador de la Jucopo, quien le pidió que no lo dejen solo.

En conferencia de prensa, en la que se anunció el trabajo de la comisión especial que se creó para analizar las violaciones a los derechos humanos de personas detenidas en Veracruz, el legislador de izquierda comentó que platicó con el militante de Movimiento Ciudadano.

“Lo noté en su estado anímico muy echado pa’adelante, lo noté incluso con el buen sentido del humor que siempre le ha caracterizado, diciendo: me tienen secuestrado aquí en este espacio”, platicó.

Le contó que ha compartido la celda con más de 27 personas, “me dan de comer solamente una vez al día y creo yo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy amplia. Voy a resistir porque soy inocente, no tengo nada de qué arrepentirme”.

“Al principio pensé que era un secuestro, luego me dí cuenta que me llevaban a un reclusorio. Yo estoy en calma, solamente les pido que no me dejen solo”

El político calificó como “injusta” su detención y apeló a la generosidad de los impartidores de justicia a partir de las pruebas que presenten mi defensa, “me preocupa que el tiempo pase, pero no será la primera batalla que tengo que sortear, uno a veces, se tiene que enfrentar a su destino”.