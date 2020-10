Vuelve el entusiasmo al FMI; mejora la perspectiva económica mundial

octubre 15, 2020

El Fondo Monetario Internacional cambió sus estimados para la economía del mundo con revisiones al alza. Aunque la propagación del virus ha continuado, la mayoría de las economías del mundo ya está operando, y destacan acciones y resultados muy positivos, sobre todo en las naciones industrializadas. Su escenario base es que la economía mundial se contraiga 4.4% en 2020 mejor que el estimado previo, que contemplaba una caída del 5.2%, y para el 2021 espera una recuperación del 5.2% menor al 5.4% estimado anteriormente. China se ha recuperado más rápido de lo estimado, y en general así lo han hecho las principales economías avanzadas. De acuerdo con el organismo, se espera que el nivel de actividad económica a finales del 2021 sea mayor en 0.6% que el observado en el 2019. No obstante lo anterior, señala que aún existen amplias brechas de producto y espera elevadas tasas de desempleo en el 2020 y 2021 tanto en países desarrollados como en emergentes.

Por supuesto, persisten riesgos, tanto al alza como a la baja. Entre los que mencionan al alza se encuentran, el progreso con las vacunas y los tratamientos, así como los cambios en el lugar de trabajo para reducir los contagios, lo que podría permitir que la actividad regrese más rápidamente a los niveles previos a la pandemia. Al mismo tiempo, una extensión de las medidas de apoyo fiscal hasta 2021 también podría elevar el crecimiento. Dentro de los riesgos a la baja señalan el resurgimiento del virus y, si no existieran avances en las vacunas o tratamientos, así como el ánimo de los mercados financieros y sus implicaciones para los flujos internacionales de capitales.

Nueva York hace esfuerzos por salir de la pandemia y reactivar el turismo.

No obstante, Broadway decidió no abrir su actividad hasta mediados del año próximo, como también lo hizo el Metropolitan Opera House. Hoteles, restaurantes y líneas aéreas lanzan campañas promocionales con precios muy bajos, pero el turismo masivo sigue sin aparecer.

Valentina Berger, CEO de GO Broadway el programa más exitoso a nivel internacional de formación en teatro musical, tiene la certeza de que Broadway será el último espacio de entretenimiento en abrir sus puertas y que seguramente se dará cuando exista la vacuna. Esto se debe a varios factores. Uno de ellos es el turismo que aún no vuelve a la ciudad debido a las fronteras que siguen bloqueadas a nivel internacional. Las obras de Broadway funcionan en su mayoría gracias a los turistas. A su vez, realizar una apertura con un porcentaje limitado de butacas no alcanza para sostener ninguna producción. “Broadway no puede funcionar con menos del 70% de su capacidad, ya que no se puede sostener el costo de una producción.”

No solo los teatros están pasando por una situación complicada en la zona de Times Square. Broadway no es solo una calle sino que todos los comercios aledaños se adaptan a la movida teatral diaria e infrenable. Esto está generando que restaurantes icónicos como “Ellen ‘s Stardust Diner” se encuentren a punto de cerrar sus puertas entre otros.

Provident es Empresa Responsable 2020

En un contexto que demanda una mayor ejecución de prácticas responsables y solidarias que permitan a más empresas garantizar la sostenibilidad en el futuro, Provident, que en México dirige David Parkinson, fue reconocida como Empresa Responsable 2020 en el Ranking que publica la revista Expansión. Provident obtuvo el lugar 53, escalando 19 posiciones respecto al año pasado, en dicho listado, que evalúa las mejores prácticas desde los puntos de vista sociales, medioambientales, éticos y de calidad de vida para los colaboradores. Con más de 16 años de operaciones en el país, los esfuerzos de la compañía microfinanciera están encaminados a empoderar y generar un impacto positivo en las comunidades donde opera. En ese sentido, ha impulsado alrededor de 400 iniciativas, a través de su programa de Responsabilidad Social Corporativa “Juntos Cuidamos”, que tiene tres líneas de acción: Educación Financiera, Compromiso con la Comunidad y Medio Ambiente.

Refinancia Cemex su deuda hasta el 2023.

CEMEX sigue refinanciando su deuda, y una parte importante es sin duda un contrato de financiamiento, fechado el 19 de julio de 2017. Así, CEMEX extendió compromisos por aproximadamente 1,100 millones de dólares de compromisos, con otro préstamo a plazo por 3 años, de 2022 a 2025, y aproximadamente 1,100 millones de dólares de compromisos bajo la línea de crédito revolvente por 1 año desde 2022 a 2023. Además, CEMEX pagará por adelantado alrededor de 530 millones de dólares correspondientes a la amortización de julio de 2021, bajo el Contrato de Crédito, a las instituciones participando en la extensión. Esta transacción mejora el perfil de deuda de CEMEX, lo que resulta en que no tenga vencimientos de deuda relevantes hasta julio de 2023.Según la enmienda, CEMEX también está redenominando aproximadamente 313 millones de dólares de participación de dólares estadounidenses a pesos mexicanos bajo préstamos a plazo que forman parte del Contrato de Crédito, así como cerca de 82 millones de dólares a euros. Fuera del nuevo tramo en pesos mexicanos, que incluye márgenes de tasa de interés más bajos, el precio de todos los demás tramos permaneció sin cambios.

“Estamos complacidos con esta transacción, que nos permite mejorar nuestro perfil de vencimiento de deuda y subraya el compromiso de CEMEX con la sostenibilidad como uno de nuestros pilares estratégicos clave», dijo Maher Al-Haffar, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de CEMEX”. «Estamos especialmente orgullosos de que esta transacción represente uno de los créditos vinculados a la sostenibilidad más grandes del mundo, y nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros bancos acreedores por su continuo apoyo».

Exhortan lecheros de FEMELECHE a productores de queso apegarse a la NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018, y a los fabricantes de yogurt a la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018.

Más de 40 mil productores de leche que pertenecen a la Federación Mexicana de Lechería, destacaron la importancia de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), que juegan un papel fundamental en el ordenamiento del mercado lechero en el país. “Las NOMs son un mecanismo del Estado que da certidumbre al consumidor y, desde la industria, benefician a aquellos que están haciendo las cosas correctamente”, dijo Vicente Gómez Cobo, presidente de FEMELECHE, cuyo objetivo principal-nos dijo- es promover políticas públicas que favorezcan al consumidor de leche y a la autosuficiencia de la producción nacional.

