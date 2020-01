Wendy comparte mensajes sexuales que Cristian Castro le enviaba

TVnotas. Nos enteramos que Cristian Castro no sólo andaba con la modelo colombiana Marta Muvdi, sino también con Wendy, una chica de que vive en Estados Unidos, quien nos reveló fuertes intimidades que tuvo con el cantante y nos compartió imágenes de los textos que él le enviaba y donde dejaba ver su gusto por las gorditas.

-¿Te supo enamorar?

“Sí, es bien romántico, te dice lo que quieres oír: ‘Mi cielo’, ‘mi vida’, ‘lindura’, dice cosas bien bonitas, que yo era diferente, algo especial, que no era como las mujeres que él había tenido. Yo me sentía contenta, me gustaba su compañía; en la cama al principio también es bien amoroso y romántico, pero todo comenzó a cambiar poco a poco y empezó a volverse raro”.

Foto: Web

-¿Por qué lo dices?

“Porque después me llamaba cuando tenía hambre, me pedía que fuera a cocinarle o a lavarle su licuadora para hacerse shakes (malteadas), que quería masajes; parecía una maid (sirvienta). En mi mente estaba la idea de que él me sacara a comer, pero después parecía que se burlaba de mí”.

-¿Con esto pretendes hacer público que le pinta el cuerno a su novia colombiana?

“Así es, la gente lo tiene como el hombre perfecto, y no, él no está enamorado de su novia y ella se va a dar cuenta”.

-¿Cómo lo sabes?

“Él me confesó que le fascinan las gorditas porque ésa es su fantasía, lo vuelve loco el porno de gordas y cuando lo veía me llamaba, que le urgía. Además es un asqueroso marrano, ¡se echa gases!”.