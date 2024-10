Wendy Guevara responde a Eduardo Verástegui por comentarios transfóbicos

octubre 9, 2024

Redacción Xalapa.- La famosa creadora de contenido, Wendy Guevara respondió ante los comentarios de Eduardo Verástegui, donde el actor aseguraba que la famosa continuaba siendo un hombre y que debía ser tratado como uno.

Sin embargo, la influencer con su particular carisma, respondió a esos comentarios, pues aseguró que ya estaba enterada de los comentarios del actor, calificándolo de doble moral, pues aseguró ella no va a caer en provocaciones para «levantar» la carrera del actor.

Wendy Guevara declaró «Sí hermanas, ya vi lo que puso el señor, ese que dice que soy hombre, el ese no sé qué Verástegui, un actor, ¿no?, actor o actriz, jota tapada; en su perfil hasta dice católico y tiene muchas imágenes de Dios, pero así es la gente doble moral; ni hablemos del viejo feo, miren yo no voy a estar levantando muertos, no voy a estar levantando carreras».

El famoso actor, Eduardo Verástegui, a través de redes sociales, compartió un mensaje, en el que contaba su día y también atacaba a Wendy Guevara, pues aseguraba que la influencer es hombre.

Eduardo Verástegui comentó «Buen día, familia. Aquí sigo en Telemundo, acabo de terminar la primera entrevista del día y, una vez más, me preguntaron lo mismo, y yo respondí lo mismo: Wendy es un vato.

La verdad no es una opinión, es la verdad. ¿Por qué tanto escándalo por decir lo evidente? Por más maquillaje, pelucas, cirugías, hormonas y marketing que un hombre tenga, nunca será una mujer».