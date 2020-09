WhatsApp incluirá mensajes que se «autodestruirán»

septiembre 23, 2020

Oronoticias/Puebla. WhatsApp está trabajando en una nueva característica que pretende mejorar el nivel de privacidad de su plataforma. Se trata de una función que elimina cualquier archivo adjunto (imágenes, videos, GIF animados) enviado a un contacto luego de que el destinatario lo haya abierto y visto, informa el portal especializado WABetaInfo.

Al habilitar este componente, el material adjunto a un mensaje “desaparecerá del teléfono del destinatario una vez este abandone la conversación”. El usuario puede decidir agregar o no ‘caducidad’ a los archivos activando o desactivando un ícono luego de seleccionar lo que va a ser enviado.

Vale destacar que la función no cuenta con ningún tipo de temporizador que regule la disponibilidad de lo que ha sido compartido, ya que la autodestrucción solo depende del momento en que ha sido visto por quien lo recibe. Asimismo, la información recibida no podrá reenviarse ni guardarse y tampoco permanecerá en el historial del chat. A diferencia de lo que ocurre con los mensaje borrados, no aparecerá un texto que indique su autodestrucción.

La llamada ‘Expiring Media’ por ahora solo está disponible para la versión beta 2.20.201.1. de WhatsApp para Android y es considerada una extensión de la también función en prueba ‘Expiring Messages’, que al parecer ofrecerá la posibilidad de programar lo que se escriba en las conversaciones o grupos para que desaparezca pasado cierto tiempo.