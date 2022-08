William Levy subastó su besos, esto es lo que llegaron a pagar

agosto 16, 2022

Xalapa, Ver.- Williams Levy se presentó en una gala organizada por Antonio Banderas, donde el actor robó sonrisas y suspiros. El también modelo subastó sus besos, las tres mujeres que lograron comprarlos pagaron seis mil euros, luego 10 mil y el último se fue en 12 mil.

Al final y un poco más serio, William dio un discurso de agradecimiento frente a los asistentes, un público lleno de celebridades internacionales que cada año se dan cita en esta gala para recaudar fondos que son destinados a diferentes obras benéficas. “Estoy muy agradecido con toda la gente en España que me ha dado la bienvenida. Nunca me esperé esto al empezar a grabar Montecristo, la verdad que ha sido una diferencia especial”, expresó. Y continuó: “Cuando ayudo lo hago de corazón y para brindar un poco de lo que Dios y el público me ha dado a mí”.