Wonder Woman 3 podría ser la última entrega dirigida por Patty Jenkins

agosto 3, 2020

CDMX/AlMomento,Mx. La directora Patty Jenkins, quien ha trabajado en Wonder Woman y Wonder Woman 1984, ha declarado que abandonará la saga tras el estreno de la tercera entrega.

En una entrevista para Geek, la directora habló acerca de su relación con las películas de la Mujer Maravilla. Para Jenkins, estas cintas son una forma de mostrar los diferentes lados de Diana, por lo que ya está pensando en lo que quiere para la futura tercera entrega y de paso, confesó cuántas películas más hará de Wonder Woman.

“WW84 me dio la oportunidad de hacer muchas cosas que no pude acomodar en la primera película. Estaba tan feliz de contar la historia de origen de Wonder Woman. Era casi su nacimiento, pero realmente no hemos visto de lo que es capaz”, mencionó.

“Es emocionante para mí mostrarle en la cima de su fuerza. Pero también es muy importante que luche en una lucha interna: es una Diosa y trata de ayudar a la humanidad. Ella no solo es alguien que lucha contra el mal, sino que trata de mostrarle a las personas malas cómo mejorar. Es un dilema interesante. La próxima (WW3) es probablemente mi última película de Wonder Woman, así que tengo que poner todo lo que quiero mostrar allí. Tenemos que pensar con cuidado”, comentó Jenkins a la publicación alemana Geek.

Después de que Wonder Woman recaudara en 2017 más de 821 millones de dólares, probablemente Warner Bros. no tendría problema alguno si Jenkins quisiera continuar en la saga más allá de la tercera entrega. Sin embargo, los planes de la cineasta son otros y con anterioridad ha expresado que necesita enfocarse en nuevos proyectos.

“Ha sido genial hacer estas dos películas seguidas, pero creo que es importante dar un descanso. Y me gusta hacer otras cosas. Y Gal también tiene otras coas que hacer”, sostuvo la directora.

Anteriormente la directora había revelado que le gustaría que Wonder Woman 3 se ubique en la actualidad, precisamente en esta coyuntura mundial provocada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, queda ver la reacción del público ante la segunda entrega de la trilogía.