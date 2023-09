Woody Allen dice sentirse “teóricamente harto” de Marvel

septiembre 19, 2023

Parece que ya se ha convertido en una tradición preguntar a los directores más cercanos al cine arte su opinión sobre las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, y en esta ocasión fue Woody Allen quien expresó lo que piensa sobre la franquicia cinematográfica más exitosa de la última década.

Actualmente el director se encuentra promocionando su película número 50 titulada Coup de chance (Golpe de suerte). Fue en Portugal, durante una rueda de prensa, donde se le preguntó su opinión sobre las películas de Marvel Studios y esto fue lo que respondió:

“Estoy teóricamente harto de las películas de Marvel, porque no he visto nunca ninguna. No me gustan esos presupuestos, es una industria que no tiene nada que ver con el cine como forma de arte”, reconoció Woody Allen.

Allen no comulga con las grandes producciones y prefiere tener lo justo y necesario para contar sus historias. Con Golpe de suerte ya son 50, aunque él afirma que sólo ha dirigido 10 buenas y repite siempre que tiene cinco de las que se siente más orgulloso: Vicky Cristina Barcelona, Match Point, Bullets Over Broadway, The Purple Rose of Cairo y Midnight in París.

Ahora que Woody Allen estrenó Coup de chance en Venecia 2023, la crítica reafirmó un poco su estatus al considerarla una gran película en su carrera, aunque no se popularizó más allá del festival.