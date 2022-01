World Trade Center

enero 31, 2022

Este fin de semana, los morenos armaron su destape rumbo al 2024, al más puro estilo republicano tradicional, tuvieron su evento masivo, con acarreo incluido, lo único que les faltó fueron los papelitos cayendo del techo; la excusa fue la reforma energética, que promueve la titular de la Secretaría de Energía y hasta ahora precandidata, al gobierno de Veracruz para el 2024, la zacatecana Rocío Nahle.

Lo extraño fue, que se promovió el posicionamiento de algunos de los protagonistas locales, de nuestro querido gobierno, pero nadie habló en sí de la reforma, eso sí dijeron que en los términos que sean, así sea prender fuego al país; la reforma va, ¡Pos bueno! Ese poder les confirieron, ese poder ejerzan hasta el 2024.

La veracruzana muy querida, como la calificó Cuitláhuac García Jiménez; hizo acto de presencia en el WTC Boca del Río, donde todo fue aplausos y aleluyas, muy bien por ellos, dos años antes de la elección, ya se decantó el gobernador García Jiménez, en apoyar a la señora Nahle, pues tiempo suficiente tiene don Cuitláhuac, para que su trabajo y política interna, sea la base y el soporte, de la campaña de la zacatecana.

Sería importante, que mucho más allá del universo morenista cautivo, García Jiménez, empiece por medirle el agua a los camotes, pero a pie de calle, que de una vez empiece por tomar en cuenta, a los 6 millones 300 mil veracruzanos, que por alguna razón no votaron por él, porque si lo que le resta de mandato, se dedica a escuchar a los mismos de siempre, ya estuvo que bailó con la más fea, porque para ellos todo es maravilloso, puesto que están viviendo las mieles del poder, pero lamentablemente ellos, no son los únicos que votan; de esos 6 millones 300 mil personas restantes, por lo menos habrá un millón de votantes, sobre esos son los que tiene que trabajar, a los otros, al millón 700 mil que votaron por él anteriormente, ya los tiene en el bolsillo.

Hay que escuchar al vendedor de la tienda, al empleado del concesionario de los coches, al empleado de la agencia aduanal, al dueño del pequeño despacho contable, al analista, al emprendedor, al restaurantero y al cafetalero, hay que escuchar a todos, porque lamentablemente los morenos, no están solos en una isla desierta, en México habitamos muchos otros mexicanos, que no militamos en el MORENA, pero que también contribuimos, a esos hay que escucharlos y preguntarles, si ellos también como Cuitláhuac García, quieren mucho a doña Rocío Nahle.

El sábado la conocida tuitera Erika Escalante, posteó una foto del gobernador García Jiménez, el primer mandatario estaba comiendo en el Cacharrito, cosa muy normal, ni modo que lleve tortas de su casa; aquí lo que llama la atención es que no haya comido con su agasajada, la señora Nahle, en fin los estilos y costumbres de estos nuevos políticos, son muy diferentes.

Ahora que rarísimo, que todos los actores políticos locales, se han publicitado como que ellos ya cumplieron, llenando el WTC Boca del Río, agradecieron a sus estructuras el haber asistido, pero jamás mencionaron a doña Rocío ni na’, lo que menos se vio, fueron fotos de los de siempre, con la señora secretaria de energía.

De los medios locales, ni hablar, no hubo muchos que ayer domingo, sacaran en la primera plana y como nota principal, la pachanga de doña Rocío, casi todos sacaron la foto de Sergio Gutiérrez Luna, en Ciudad de México con doña Claudia Sheinbaum, pero pues si él no va de candidato ¿Que no?.

En fin mis chulos así las cosas en estas bonitas tierras, arrancamos semana.

