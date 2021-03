Xalapa cuenta con asesorías jurídicas permanentes y gratuitas para mujeres

marzo 25, 2021

Redacción/El Demócrata. Más de 45 asuntos de diversas materias, como violencia de género, física, económica, pensiones, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, así como de índole patrimonial, se atendieron en los Centros de Gestión Comunitaria (CGC) de El Naranjal, El Moral, Plan de Ayala y Norte, como parte de la segunda etapa del programa Jornada de Asesorías Jurídicas Gratuitas para Mujeres.

Durante la clausura del programa en el CGC ubicado en la calle Herminio Cabañas, el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero manifestó que esta estrategia ha cumplido su objetivo de apoyar a quienes no cuentan con los recursos para contratar servicios de litigantes particulares.

“Es un programa que ha tenido buena respuesta porque son muchas y muchos los ciudadanos que requieren el apoyo de abogados expertos para resolver múltiples conflictos”.

Acompañado por la regidora María Consuelo Niembro Domínguez y el subdirector de los Centros de Gestión Comunitaria, Jorge Luis Alarcón Contreras, el Edil agregó que la administración continuará trabajando de forma cercana a la población y dará asesorías en las oficinas del Palacio Municipal.

“La idea es que no se suspenda la orientación jurídica porque es muy necesaria. No haremos publicidad por la veda electoral, pero informamos a las mujeres que este apoyo no se interrumpirá”.

La directora de Asuntos Jurídicos, Yvannia Olmos Roa, destacó que a través del personal, se atenderá a quienes lo requieran en el Departamento de Asesoría y Atención Ciudadana ubicado en el segundo piso del Palacio Municipal, de 09:00 a 15:00 horas.

En caso de que alguien no pueda asistir a las oficinas, tendrá la opción de recibir orientación en el número telefónico 228 290 1000, extensión 1162, donde se les agendará una cita.

Informó que las jornadas se retomarán a partir del 10 de junio en el CGC Reforma; el 17, en la congregación Colonia 6 de Enero; el 24, en el de la colonia Constituyentes. El 1 de julio en la congregación El Castillo; el 8, en Casa Blanca; el 15, en Chiltoyac; el 22, en El Olmo; el 29, en Tronconal. El 5 de agosto en el CGC Arroyo Blanco; el 12, en el Fovissste y el 19, en el CGC Las Minas.