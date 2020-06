Xalapa ha dado solo una «pastillita» a la población por la pandemia

junio 8, 2020

Regina Montes/Xalapa. El regidor Francisco Javier González Villagómez criticó que el gobierno municipal esté dando únicamente una pastillita o “Alka-Seltzer” para atender la problemática que existe entre la población xalapeña por la pandemia por el Covid-19.

Al señalar que se tienen que realizar en la ciudad únicamente las obras prioritarias, consideró que los recursos para la construcción de una ciclopista este año, debió ser sometida a una reestructuración dado que las circunstancias de la ciudad han cambiado por la pandemia.

“Se otorgaron 6 mil despensas que no fueron suficientes, se le prometió a la población que por lo menos dos despensas mensuales se les iba a entregar, no ha sucedido, apenas ha alcanzado, se les ha apoyado con cubrebocas etcétera e implementos por parte del ayuntamiento”, dijo.

Sin embargo, refirió que también se le prometió a la población otorgarle empleo temporal lo que no se ha cumplido.

“Yo pensé que era un excelente momento para empezar a segregar esta obra de cerca de 14 millones de pesos y se pudiera repartir en obras más pequeñas y ayudar a más gente, entiendo la parte de la utilidad a largo plazo de una ciclopista, la cuestión medio ambiental; sin embargo, las condiciones han cambiado en nuestra ciudad y la población requiere de nuestro apoyo, trabajo y resolución definitiva”, sostuvo.

Apuntó que se requiere de obras prioritarias pues es necesario que haya más recursos para crear más empleos pues eso se le prometió a la población y han pasado tres meses sin cumplirles.

“Tenemos que aprovechar la coyuntura, tenemos que aprovechar porque si recordamos la pandemia no se va a quedar en agosto, o en septiembre va para largo y les estamos dando solo una pastillita, un Alka-Seltzer la problemática que existe, sabemos que el ayuntamiento no va a resolver toda la problemática que existe en Xalapa, pero lo que esté en nuestras manos como ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía lo tenemos que hacer”, añadió.