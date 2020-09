Xalapa, precursora del movimiento de transformación nacional

septiembre 26, 2020

Redacción/Xalapa. Xalapa es una ciudad de vanguardia, de avanzada, donde siempre la gente nos ha apoyado y por eso no les voy a fallar, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la reunión de evaluación a los programas federales que se desarrollan en el estado de Veracruz, a la cual asistieron el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero.

Ante el delegado del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, el titular del Ejecutivo federal manifestó que el pueblo de Xalapa es precursor del movimiento de transformación que vive el país.

“Cuando en otras partes aún no despertaban, aquí había gente muy avispada, participativa, esas muestras de confianza, apoyo, esa solidaridad, no serán mal correspondidas. No le voy a fallar al pueblo de Xalapa, de Veracruz, de México”, reiteró.