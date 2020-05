Xalapa redoblará vigilancia en comercios este fin de mes

mayo 27, 2020

Regina Montes/Xalapa.- El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa Juan Vergel Pacheco dijo que estarán vigilando que los comercios no esenciales y los restaurantes acaten los lineamientos de salud durante estos últimos días del mes pues de lo contrario podrían ser clausurados, esto tras el decreto del Gobierno estatal.



“Es dominio público que toda la actividad de restaurantes tiene tres modalidades para funcionar, una es que solamente tienen permitido tener el 25 por ciento de las mesas que normalmente tienen, que tengan servicios a domicilio y lo que se conoce como servicio para llevar”, dijo.



Por ello dijo que son los responsables los propietarios de los establecimientos comerciales, los responsables de promover la sana distancia entre sus consumidores.



“Entonces se siguen los procedimientos, las sanciones (para quien incumpla) pueden alcanzar hasta la clausura del negocio”, dijo.



Recordó que desde unas semanas se restringió la venta de alcohol en horario únicamente de 12 a 17 horas y se vigila que los comercios considerados no esenciales, los gimnasios, así como los parques públicos permanezcan cerrados.Sobre el operativo de autoridades municipales realizaron en una zapatería en el centro de la ciudad por ser considerada como no esencial dio a conocer que se dejaron notificaciones tal como lo marca el procedimiento.



“No se puede clausurar como inicio se tiene que seguir un procedimiento, es la normatividad en la cual se da la oportunidad en principio a que las personas, los propietarios de los negocios cumplan en una primera llamada, en una notificación posteriormente si esto no es acatado entonces se sigue el procedimiento y entonces sí es posible la clausura”, dijo.