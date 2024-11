Xalapa se merece todo: Ricardo Ahued

noviembre 27, 2024

Xalapa, Ver.- Con el esfuerzo y trabajo conjunto de los integrantes del Cabildo se aprueba el desarrollo de obra pública en favor de la población, afirmó el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, durante la entrega de una obra de pavimentación en la calle Xayatlán, en la colonia Santa Bárbara.

En compañía del presidente municipal suplente, Alberto Islas Reyes, el Edil destacó que de acuerdo con la media nacional de inversión pública, en el país sólo se aplica el 9 por ciento de los recursos en la pavimentación de calles, mientras que en Xalapa esta cifra se superó por mucho.

Además, la obra pública contó con los más altos estándares de calidad, misma que incluyó todos los servicios para el bienestar de la ciudadanía xalapeña, agregó.

“Conmigo siempre van a contar aun no estando en un cargo público, mi agradecimiento no es por la ambición de un puesto, lo hago porque me nace y tenemos que devolverle un poco a este pueblo que se llama Xalapa y merece todo”, expresó.

La obra de pavimentación con concreto hidráulico entregada este día además incluye red de agua entubada, red de drenaje sanitario y alumbrado público, en beneficio de casi 3 mil habitantes.

Además de la pavimentación con concreto de 2 mil 187 metros cuadrados de superficie, cuenta con banquetas y guarniciones.

En representación de las y los vecinos, José Freddy de la Cruz Ortega externó su agradecimiento al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y a su equipo de colaboradores por el apoyo y dedicación a este proyecto, así como a los colonos que, dijo, han trabajado por mejorar su comunidad.

Asistieron las y los regidores Aníbal Pacheco López, Helen Sarmiento Jaén, Martha Valentina Domínguez Vásquez, María Guadalupe Márquez Leonardo, Diego David Florescano Pérez, Carlos Rugerio Martínez, Martín Victoriano Espinoza Roldán y Daniel Fernández Carrión.