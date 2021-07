Xalapa ya no tiene donde sepultar a sus muertos, pero el nuevo proyecto será del siguiente gobierno

julio 23, 2021

Regina Montes/Xalapa. La regidora titular de la comisión edilicia de Panteones, Ana María Córdoba Hernández, insistió en que la ciudad ya no tiene espacio para sepultar a sus muertos por lo que será el siguiente gobierno el que trabaje en la construcción de un cementerio en la zona de Las Trancas.

A este se sumará la ampliación del panteón en El Castillo dado que es una demanda de la población de hace varios años. “Si bien es cierto Xalapa ya no tiene espacio no tenemos a donde poder enterrar a nuestros muertos, hablando de que cualquiera de nosotros nos puede suceder tener alguna persona fallecida, algún familiar y entonces no tendríamos a donde enterrar”, dijo.

Sostuvo que en el caso de los panteones Palo Verde y Bosques de Xalapa ya no hay espacio para inhumación, aunque en el segundo se están construyendo dos terrazas que posiblemente sean de 250 espacios cada una. “Pero para cuánto tiempo nos alcanza, tenemos que ver a futuro”, dijo la regidora de la comisión edilicia de panteones. Señaló que en el caso de la congregación El Castillo son sus habitantes los que han hecho todas las gestiones para contar con un espacio donde sepultar a sus difuntos.