Xalapeños demandan ayuda alimentaria al Ayuntamiento

abril 24, 2020

Redacción/Xalapa. Antorchistas de la zona este, oeste, norte, centro, sur y algunas congregaciones de esta ciudad capital, colocaron banderas rojas en sus hogares como señal de que necesitan apoyos en especie, esto ante la declaración del Ayuntamiento de Xalapa quien señaló que entregará 4 mil despensas a familias que tengan colocada una bandera roja afuera de su domicilio en señal de que necesitan de dicho apoyo.

En este sentido, Miguel Bastián Sierra, responsable antorchista en el municipio, mencionó que las familias están colocando las banderas rojas fuera de sus hogares para que sean consideradas en la entrega de despensas ya que están siendo afectados por el encierro causado por la contingencia sanitaria provocado por el Covid-19 a tal grado de no tener que comer.

Dijo “exigimos al Presidente Municipal, Hipólito Rodríguez Herrero a que apoye a las familias más afectadas económicamente ya que no tienen como alimentar a sus hijos, porque no tiene un ingreso fijo y formaron parte de los desempleados”. Bastián Sierra, también resaltó la importancia de mantenerse en pie de lucha ante esta crisis, exhortó a continuar organizados en el Movimiento Antorchista para enfrentar esta difícil situación que atraviesa el país, y ha continúan esta campaña de denuncia a través de las redes sociales ya que no pueden salir a las calles.

Cabe mencionar que el alcalde ha declarado que estos apoyos se estarán entregando cada mes como una medida de solidaridad porque la economía está paralizada, estos apoyos se estarán entregando directamente de recursos propios del ayuntamiento.