Xalapeños infelices

diciembre 16, 2022



Ayer, el prestigiado comunicador Javier Salas, cabeceó una nota en el periódico Al Calor Político, titulada Por fin en enero se acaba el infierno vial en Xalapa, ya que según las declaraciones del alcalde xalapeño, en enero serán concluidas las obras de Circuito Presidentes, Arco Sur, Lázaro Cárdenas, Ruiz Cortines y áreas anexas, sin embargo y según lo que me contó el regidor tercero, Antonio Ballesteros Grayeb, 2023 trae un plan mucho más ambicioso, en materia de infraestructura en Xalapa.

El mismo alcalde xalapeño lo ha dicho, hace muy poco declaró: el año que viene, será mas intenso en materia de obra pública y la verdad que me sobrecogí del alma, ya que si este año lo hemos padecido, no me quiero imaginar lo que será el año que viene.

La realidad es que pasar tanto tiempo en auto, llevarse horas para trasladarse de un lugar a otro y el intenso tráfico, que tiene años que hay en Xalapa y que en este último año, se ha intensificado, ponen a todo el mundo violento; me ha tocado ver violencia entre los automovilistas, quienes frustrados del tiempo que tardan en llegar a la oficina, por los hijos, o a cualquier mandado, se salen de sus cabales y ante cualquier arbitrariedad, estallan.

Yo me pregunto, como iremos a terminar los xalapeños, si durante estos 3 años que le restan de administración a Ricardo Ahued, lo vamos a pasar tan mal, con la ciudad como dinamitada, y es que realmente entre la crisis económica, la inseguridad y ahora el tráfico, de plano en Xalapa vamos a terminar locos todos, ojalá que el año que viene, al menos el alcalde planee las obras, para que sus beneficios eternos, no nos destrocen el presente.

No me gustaría que Xalapa saliera en alguna de esas encuestas que hoy abundan, como la ciudad con la gente mas infeliz del país.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer y tras largos recesos, finalmente, aún con el rechazo del senador Ricardo Monreal; el senado avaló el famoso Plan B, que reforma diversas leyes secundarias, en materia electoral.

Con las adecuaciones que logró hacer en materia constitucional, el senador Monreal y su equipo jurídico, el Plan B regresará a San Lázaro, para seguramente ser promulgado y puesto en vigor de inmediato, aún en plena navidad, total que lo urgente es cerrar el año, con el alma en paz del señor de Palacio Nacional.

También seguramente de inmediato, la oposición habrá de promover controversias, amparos y todo lo que sea necesario, el 2023 se antoja movido y más con lo que ha venido pasando a nivel internacional, con la izquierda latinoamericana.

Mis chulos pasen una hermosa navidad con sus seres queridos, disfruten de su familia, descansen y les deseo a todos un año nuevo lleno de abundancia en todos los aspectos de su vida.

Esta columna volverá a aparecer el 3 de enero.