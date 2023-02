Xalapeños prefieren no aplicarse vacuna Abdala por desconfianza

febrero 3, 2023

Juan David Castilla/Xalapa. El módulo de vacunación contra Sars-Cov2 (Covid-19) del centro de salud “Doctor Gastón Melo”, ubicado en la zona centro de esta ciudad de Xalapa, luce vacío.

Pocas personas acuden a inocularse con el biológico cubano Abdala por desconfianza y temor a que no sean protegidos contra esta enfermedad mortal.

En un sondeo, se constató que personas de entre 20 y 45 años muestran poco interés en la aplicación de un refuerzo contra el coronavirus.

Algunos de ellos, dijeron desconocer el origen de la vacuna Abdala y la polémica nacional que ha generado su aplicación en las últimas semanas.

“La verdad no tenía conocimiento de la vacuna, hay muchas opiniones, dicen que no es factible pero va a depender de la decisión de las personas sobre la aplicación. Yo no me la pondría porque ya estoy vacunado”, expresó Manuel Castañeda, un universitario.

Otra joven dijo haber escuchado opiniones sobre la presunta falta de efectividad de dicho biológico, situación que, a su juicio, pudiera influir en la negatividad de las personas hacia el mismo.

“No tengo mucha información sobre la vacuna, tampoco sabía que estaban aplicando la vacuna cubana en los centros de salud de Xalapa. En lo personal me da igual, pero la gente va a desconfiar independientemente de dónde sea la vacuna”, opinó Aurora González, una joven, de 20 años.

El pasado 29 de diciembre, el periódico El Financiero publicó un documento donde indica que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) comprobó que la vacuna cubana Abdala tiene hasta un 92.8 por ciento de efectividad y que no es eficaz contra algunas variantes de Covid-19.

Los xalapeños mencionaron que confían mayormente en las vacunas de farmacéuticas norteamericanas, como Pfizer y AstraZeneca. Además, lamentaron que actualmente no haya estas vacunas en los centros de salud de la entidad.

“Yo no me la pondría, no creo que sea necesaria, no confío en esa vacuna, ya le he puesto dos vacunas. También me ha dado calentura en cada aplicación”, enfatizó Jessica Álcantara, una madre de familia.

Cabe recordar que las autoridades sanitarias anunciaron previamente que del 30 de enero a este 3 de febrero se estaría aplicando la vacuna Abdala en los centros de salud, en un horario de ocho de la mañana a dos de la tarde.