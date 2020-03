Xbox agrega tres juegos más al Game Pass

marzo 19, 2020

EU/Medio Tiempo. Game Pass se convirtió en una excelente alternativa para pasar la cuarentena, porque hay una larga lista de videojuegos que harán volar las horas; pese a que el catalogo es extenso, Xbox agregó tres títulos más donde destaca The Surge 2, secuela del proyecto original de Deck13 Interactive, cuyo peso asciende a los 8.1 GB.

El segundo juego es Kona un indie del estudio Parabole, es una aventura que se desarrolla en Canadá durante 1970; el peso de este título únicamente es de 3.8 GB.

Foto: Web

Finalmente cierra la lista la última entrega de la franquicia de Bandai Namco, Ace Combat 7: Skies Unknown, el cual se trata de un simulador de vuelo con combates que sorprendieron incluso a los seguidores de esta saga.

El peso del juego es de 42 GB. Recientemente Xbox sorprendió con la inclusión de juegos como diversas entregas de Final Fantasy incluidos el XV, además de Kindom Hearts 3, Ori and the Will of the Wisps, Yakuza 0 y A Plague Tale: Innocense.