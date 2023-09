Xóchitl Gálvez acusa a Sheinbaum de ser autora intelectual de intentar demoler su casa

septiembre 14, 2023

Carlos Guzmán | Enviado, Toluca, México.- “Ya salió el peine. Claudia Sheinbaum es la culpable de la reciente campaña de Morena para demoler mi casa”.

Así lo denunció esta noche de jueves la responsable del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, mediante un video que subió a redes sociales.

“Claudia Sheinbaum, ¿de verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa y las de mis vecinos? Esta idea salió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacarme. ¿Crees en verdad que esto te suma? ¿Que se vale hacerlo? Así, Claudia, ¿quieres tratar a las y los mexicanos que no pensamos como tú?”, señaló.

Con el rostro adusto, molesta por primera vez desde que se volvió visible y seria aspirante a la Presidencia de la República, Gálvez Ruíz contratacó a la virtual candidata de Morena rumbo a Palacio Nacional: “Esto es autoritarismo y abuso de poder. Síganle, mándenla demoler, aunque todo esté en orden y sea legal. Ya miles de mexicanos me han escrito para ofrecerme su casa”.

Más temprano, la legisladora hidalguense se veía quitada de la pena. Se reunió con militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y ahí aprovechó para mandarle un mensaje al presidente López Obrador, al que también le reiteró que no necesita que le perdonen la vida, que sus bienes son legales, y que fueron obtenidos con trabajo y esfuerzo.

“Que no ande de perdonavidas, si él cree que mi casa es ilegal, demuélanla, de verdad, yo se los vuelvo a decir. O sea, tratan de tiznar, de ensuciar. Si esa casa cumple con el uso de suelo, pasó por un notario, pasó por un crédito bancario, pasó por el Registro Público de la Propiedad. Es legal, mi casa es legal, lo que pasa es que me tienen miedo”, indicó la senadora hidalguense.

Todo lo anterior tras las amenazas de derrumbar su casa que le hicieron los morenistas, desde principios de semana, gracias a lo cual recibió una andanada de mensajes de ciudadanos que le ofrecieron desinteresadamente su casa: “Es más, esta misma noche dormiré en casa ajena, porque me llegó una respuesta increíble por parte de la gente, una gran cantidad de mensajes de WhatsApp, en Equis y en Facebook”.

López Obrador llama a no hacer campañas de linchamiento

Previamente, por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a sus seguidores a no llevar a cabo campañas de linchamiento y reprobó el llamado de su partido, Morena, a demoler la casa de la senadora Gálvez Ruíz.

“Están hablando de la destrucción de la casa que se construyó, supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No, no, no, no. Ni quemar libros ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada. Y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Nosotros padecimos mucho eso cuando estábamos en la oposición”, señaló el Jefe del Ejecutivo.