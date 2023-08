Xóchitl Gálvez dice estar lista para ganar el domingo la nominación del FAM al 2024

agosto 29, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez se dijo lista para ganar este domingo la encuesta que levantará el Comité Organizador del Frente Amplio por México, para elegir entre la priísta Beatriz Paredes y ella, a quien será la candidata presidencial del bloque opositor.

Al participar en la inauguración de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, la legisladora por Hidalgo, describió en sus recorridos “no había visto la enorme desesperanza que había en las calles de este país. Gente que pensaba que ya no había nada que hacer, que se había resignado al tema de la inseguridad, al tema de salud, de que no hay medicamentos, que no le alcanza el dinero”.

Dijo que hoy está decidida a abrir las puertas de Palacio Nacional a las madres buscadoras, “qué ganas de alterar el número de desaparecidos, tuvo que renunciar la titular, porque no está dispuesta a falsear información”.

Afirmó que está lista para ganar el domingo la encuesta del Frente Amplio por México y acabar con el horror de la inseguridad.

“Hoy estoy decidida a encabezar este proyecto, estoy lista para el domingo, vamos a ganar porque nos asiste la razón. (…) Acabo de abrazar a la hermana del niño de 16 años que desapareció en Zacatecas, iba con su patrón a comprar dulces, ese es el México que está desesperado, angustiado y por eso es que se ha generado la posibilidad de que se acabe este horror de la inseguridad”.

Aseveró que hoy más que nunca “tenemos que ser un contrapeso en este Senado de la República, no podemos seguir permitiendo que el presidente nos engañe”.

Lamentó el millón de personas que murieron por exceso de mortalidad a consecuencia de la pandemia de Covid-19, “muchos no debieron de haber muerto, les di la cifra, México perdió 4 años de esperanza de vida al igual que Botsuana y Bolivia y Argentina y Uruguay, 2 años de esperanza de vida. El país con el que nos gusta compararnos es Dinamarca, Dinamarca perdió 15 días de esperanza de vida, con el mismo virus, pero sin Hugo López-Gatell, que daño le hizo este hombre a México con el mal manejo de la pandemia”.

Finalmente la senadora señaló que la 4T tiró a la basura la esperanza que le dieron y hoy, “no tengan duda, nos pertenece a nosotros”.