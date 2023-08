Xóchitl Gálvez presume haber recolectado 260 mil firmas, aunque dice no confiarse

julio 31, 2023

La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, presumió haber reunido 260 mil firmas en apoyo a sus intenciones de liderar a la oposición de cara a las elecciones de 2024. Así lo dio a conocer en su mitin en Tijuana, Baja California este domingo, desde donde también dijo no confiarse.

“Me di cuenta que los partidos sí habían abierto a la sociedad civil la decisión, porque yo no tenía los millones de pesos para juntar las firmas, me decían ‘es que necesitas poner promotores y a esos promotores hay que pagarles y está bien difícil conseguir las firmas’. Yo quiero darles una buena noticia: hasta el día de hoy llevamos 260 mil firmas”, dijo.

Sin embargo, más tarde en conferencia de prensa, la senadora del PAN aseguró que no se confía por tener muchas firmas ni por ir arriba en las encuestas con sus compañeros de alianza, pues todavía no termina la contienda:

“Yo realmente creo que todas las personas que están inscritas, al menos quienes tienen la posibilidad más visible, porque esto no está decidido, esto se tiene que ganar por eso sigo insistiendo en que sigan formando, no me confío en que porque estoy el primer lugar en las encuestas, ya soy yo, siempre me gusta pensar que falta mucho… Ellos están haciendo su esfuerzo”.

Asimismo, expresó su reconocimiento por los otros aspirantes de la oposición como Beatriz Paredes del PRI y Santiago Creel, su compañero del PAN, quienes dijo, está segura que serán parte del proyecto, así como lo sería ella de no ganar la candidatura.

“Los otros aspirantes a coordinar el Frente Amplio por México tienen todo mi respeto: a Beatriz Paredes, a Santiago Creel, a Enrique de la Madrid. Yo creo que todos somos gente que quiere a México, que van a ser parte de este proyecto, y si no fuera yo la elegida también sería parte de este proyecto”, señaló.

No obstante, la senadora panista previó un buen futuro para sus aspiraciones: “Deje un proyecto que se veía bastante ganado que era la Ciudad de México para trabajar en un proyecto difícil y hoy les digo que nada imposible pero las cosas van bien y hay tiro con Morena”, manifestó Xóchitl Gálvez.