Xóchitl Gálvez recibe constancia de su precandidatura presidencial por el PRD y el PRI

noviembre 19, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En eventos por separado en los cuales imperó su ánimo y entusiasmo, Xóchitl Gálvez Ruiz formalizó este domingo su precandidatura presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego que en días pasados lo hizo con el Partido Acción Nacional (PAN) y con esto se convirtió en la precandidata presidencial por los tres partidos de oposición que conforman el Frente Amplio por México.

En un primer acto estuvo acompañada por Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD y por Adriana Díaz, secretaría general del sol azteca, y en un segundo acto por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, secretaria general de este instituto político, así como por legisladoras y legisladores, alcaldesas y alcaldes, y dirigencias y militancias de cada partido.

En su mensaje ante militantes del PRD, Gálvez Ruiz afirmó que hará una precampaña desde el corazón, que enamore y emocione a los mexicanos, porque ya no queremos un país con odio ni divisiones, queremos un país con oportunidades, donde mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores puedan salir adelante.

“Vamos a construir juntos un proyecto de un México incluyente. Será de todos, será equilibrado en representación proporcional para cada una de las causas, será de libertades y de respeto, será un gobierno de coalición. Aquí se va acabar el presidencialismo, aquí no va a ser el gobierno de una sola mujer que decida, va a ser un gobierno donde decidamos todos, donde estemos presentes todos, donde el PRD tenga una voz importante, con sus causas, con su lucha social”, dijo ante simpatizantes del sol azteca.

Expresó que el primer eje en el que trabajará será el de la seguridad porque los ciudadanos no podemos seguir con miedo, no podemos seguir con una política de “abrazos y no balazos” y por eso se necesita carácter para enfrentar a los delincuentes.

Por su parte, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, aseguró que los proyectos que valen la pena nunca son sencillos y ahora a los mexicanos se les presenta el reto de vencer el autoritarismo y luchar por la democracia y las libertades.

En otro acto, al recibir su constancia de registro como precandidata a la Presidencia por el PRI, Xóchitl Gálvez reconoció a los partidos políticos de oposición por abrirse a una candidatura ciudadana. “Hoy reconozco al PRI y a su dirigencia por mantenerse firme en esta alianza, por aguantar los golpes desde el gobierno y estar del lado de sus mexicanos”, expresó.

Agregó que su proyecto de país contempla un México incluyente, de libertades, donde las voces de las mayorías hagan eco y las voces de las minorías siempre sean escuchadas.

“Quiero que mi registro en el Partido Revolucionario Institucional mande un mensaje de unidad, un mensaje de unidad y confianza al priismo nacional. Reconozco su valor y decisión al abrirme la puerta del PRI para participar y con ello le han abierto la puerta a todo México”, declaró.

Sostuvo que hará una precampaña que refleje los sueños de los mexicanos, con pasión y esperanza, donde todos caminemos juntos y nadie se quede afuera.

También les dijo que hoy tendrán a una precandidata fuerte, con carácter, auténtica, sensible a los problemas de los demás y capaz de vencer la adversidad. “Haremos una precampaña distinta. Con pasión, con convicciones, donde lo que nos mueva sea el corazón, es nuestro momento, tenemos la esperanza con nosotros”.

Por su parte, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, afirmó que lo más importante para el tricolor es mostrar su fuerza y su cohesión, por eso, convocó a cerrar filas a favor de Xóchitl Gálvez.