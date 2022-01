Y tú… ¿sabes lo que es el PPRESyO?

enero 7, 2022

Redacción/El Demócrata. Si sientes que has subido de peso, que la ropa ya no te queda, que haces dieta y no logras llegar a tu peso óptimo, el ISSSTE te ofrece el Programa de Prevención y Regresión del Sobrepeso y la Obesidad (PPRESyO).

Inicialmente, la población objetivo del Programa fueron derechohabientes con sobrepeso u obesidad, mayores de 18 años; sin embargo, ya se ha integrado a toda la población derechohabiente, la cual está conformada por niñas y niños, adolescentes, personas adultas y de la tercera edad, con la finalidad de mejorar la alimentación, la calidad de vida, la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y, en su caso, el tratamiento temprano de las mismas.

¿Qué hace?

Diseña planes de alimentación personalizados para que el paciente adopte una alimentación adecuada a su salud.

Fomenta llevar a cabo actividad física de forma habitual.

¿Cómo me integro?

1. Acude a la Clínica de Medicina Familiar que te corresponda. Después de una valoración, tu médico determinará tu condición de salud actual y, en caso de que presentes alguna enfermedad que pueda controlarse con alimentación o para prevenir que desarrolles alguna, se te canalizará con un nutriólogo.

2. El nutriólogo registrará tus datos, y con ello iniciará tu historial nutricio en el PPRESyO.

3. Asentará tu peso, estatura y medida de tu cintura.

4. Es importante que en tu expediente tengas los siguientes estudios de laboratorio (de preferencia de los últimos tres meses):

Glucosa.

Perfil de lípidos (colesterol, triglicéridos, HDL-Col, LDL-Col).

Hemoglobina glucosilada.

5. Estos datos reflejan algunos de los efectos que tiene una alimentación poco recomendable en tu salud.

6. Con el fin de conocer cómo es tu alimentación, el nutriólogo te hará algunas preguntas, por lo cual es recomendable que lleves perfectamente anotado:

Horarios de cada uno de tus alimentos.

Lo que desayunas, comes y cenas normalmente.

Cantidad o porciones de cada uno de tus alimentos.

Si ingieres algo entre comidas, ¿qué es y con qué periodicidad?

Lo que acostumbras a beber.

Cambios en tu alimentación los fines de semana.

7. De acuerdo con tus resultados, el nutriólogo conocerá la situación de salud en la que te encuentras y que está determinada por tu estilo de vida actual.

8. El nutriólogo te recomendará la forma de mejorar tus hábitos alimentarios, evitar aquello que te hace subir de peso y modificar hábitos y conductas que repercuten negativamente en tu salud.

9. A partir de tu estado de nutrición actual, el nutriólogo establecerá junto contigo metas a corto plazo; ya sea para comenzar con tu reducción de peso o para mejorar tus datos de laboratorio, en caso de ser necesario. Igualmente determinará la periodicidad de tus citas (cada mes, cada dos meses, etcétera).

Como ves, el Programa de Prevención y Regresión del Sobrepeso y Obesidad está diseñado para ti y el éxito alcanzado será gracias a tu voluntad y al seguimiento de los nutriólogos profesionales del ISSSTE.

¡Acércate!

Recuerda agendar tu cita médica a travez de ISSSTETEL al 55 4000 1000 o por la siguiente página de internet: https://bit.ly/2S0cDwe