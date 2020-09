¡Ya basta! Mi niña de kínder fue violada: Madre que protesta en CNDH

septiembre 8, 2020

Redacción/Xalapa.- Marcela Alemán, madre de una niña víctima de violación por parte de su propio maestro, habló en exclusiva para En Contacto sobre el plantón que están haciendo afuera de la CNDH para exigir los derechos que Rosario Piedra les niega.

“Estoy aquí siguiendo pidiendo justicia, que se actúe conforme a derecho y que no es justo que nos arruinen nuestras vidas por culpa de estos violadores que siguen en libertad y que nada mas los cambian de lugar para que puedan seguir abusando de niños”, denunció la madre.

“Me cansé de ver cómo omiten la justicia para los pequeños, como adultos tenemos la responsabilidad de protegerlos, que crezcan sin violencia, pero yo no veía que pasara eso, por el contrario se les pisoteaban sus derechos, se les menoscababa todos ls derechos humanos, acceso a algunos programas que son para los niños para protección, jamas me los dieron, dejaron que los violadores la siguieron amenazando, por eso es mi grito de dolor”, expuso.

“Mi niña era una niña feliz que entró haciendo avioncitos a su kínder y ahora no duerme en las noches, se orina, tiene miedo si ve a personas parecidas entra en pánico… ahora toda la familia exigimos justicia”.

“Por eso yo le hago un llamado a toda la ciudadanía, que tenemos que proteger a nuestros hijos… yo estoy pidiendo justicia desde mi municipio, he bloqueado calles, he hecho conferencias, todo de mi bolsillo… ahorita me desplacé para ver a mi pequeña porque necesitaba a un especialista que la tratara porque mi niña ya está en muy mal estado… le digo a las autoridades que ya basta, esto no puede seguir pasando”, finalizó.