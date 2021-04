¡Ya cambió el horario! Que no se te pase

abril 4, 2021

Redacción/Xalapa.- Este domingo 04 de abril ha iniciado el nuevo horario de verano, el cual nos ha obligado a todos a adelantar una hora nuestro reloj. Así que si no lo has hecho, es tiempo de cambiar las manecillas para que no llegues tarde al trabajo esta semana.

El cambio de horario tiene como justificación el ahorro de energía eléctrica al aprovechar mejor las horas de luz que nos proporciona esta época del año. Sin embargo a muchas personas parece no gustarles este cambio y han pedido en muchas ocasiones se elimine de la ley en el país.

Es la hora “perdida” de sueño lo que afecta principalmente a los detractores; este domingo por ejemplo, algunos habrán despertado con una sensación extra de cansancio. Según lo señala una maestra en Psicología Clínica, el nuevo horario puede provocar irritabilidad, somnolencia, dificultad para concentrarse, problemas para conciliar el sueño y menor productividad.

Según la misma experta, estas sensaciones podrían durar hasta un mes, tiempo máximo para que una persona se adapte por completo al nuevo horario. Para acelerar el proceso de adaptación recomienda respetar tus horarios de sueño y evitar consumir alimentos grasosos o picantes, además dejar de utilizar el celular, computadora y televisión una hora antes de irse a dormir.