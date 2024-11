Ya hay fecha para la inauguración del parque Naturalia en Xalapa

noviembre 20, 2024

Xalapa, Ver.- A 10 días de concluir la administración de Cuitláhuac García Jiménez, este miércoles 20 de noviembre se informó la fecha de inauguración del Parque Naturalia, área que funcionará como reserva para la recuperación de fauna nativa del Estado.

En la comparecencia ante diputados locales, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Juan Carlos Contreras difundió la fecha, a pesar de que se había anunciado que se “inauguraría” en el mes de octubre.

En diciembre del 2023, el gobierno del estado lanzó la licitación pública nacional LO-930091897-08-23, para la rehabilitación y conservación de fauna silvestre mediante la habilitación de infraestructura en el área natural protegida El Tejar-Garnica, ubicada en la ciudad de Xalapa.

La empresa ganadora de la licitación, Proveedora y Servicios Dalias, SA de CV, según el Registro Nacional de Comercio, se constituyó el 25 de mayo del 2018, solo seis meses antes del inicio de la actual administración, según el instrumento 12373.

Según el contrato, la obra se financiaró con el Fondo para Entidades Federativas y Municipios de Hidrocarburos en Regiones Terrestres 2023. El lapso para la ejecución, decía la convocatoria, era del 26 de diciembre al 25 de abril del 2024.

El titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Juan Carlos Contreras confirmó que el próximo domingo 24 de noviembre se dará la apertura de las instalaciones de la reserva para cocodrilos y jaguares.

“Afortunadamente con este decreto de área natural protegida, se ha generado una restauración. Ya al día de hoy podemos ver ya especies del bosque mesófilo de montaña y una disminución de los cafetales todavía. Una zona de esta área natural protegida cuenta con cafetales.

“Este proyecto tendría un costo de ingreso de 60 pesos, que es más barato que el cine, para que se puedan observar diversas especies, en 27.7 hectáreas, que van a ser cercadas, para que los venados anden libremente y los cocodrilos y los jaguares están en recintos”.

Los animales, dijo, fueron decomisados por Profepa, por la Fiscalía General de la República, que muy difícilmente se pueden liberar a la vida silvestre.

“Nos acaba de llegar un venado con cinco balazos y no había un espacio para poder atender. Desgraciadamente no pudimos recuperar su vida, ya venía en agonía, pero no existían los espacios. Va a contar con un hospital para poder dar atención a la fauna silvestre

Para ello, dijo, se va a contar con personal capacitado que atenderá los animales los siete dias de la semana, para lo que se han contratado 25 biólogos y veterinarios, que estarán al pendiente los siete días de la semana de esta fauna.