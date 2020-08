Ya hay reinfecciones por Covid en Europa

agosto 25, 2020

Redacción/Bélgica.- Este lunes se confirmó el primer caso de reinfección por covid-19 en el mundo; una persona en Hong Kong que había superado al coronavirus hace meses, dio positivo nuevamente a la enfermedad.

Pocas horas más tarde, Países Bajos también aseguró haber documentado la misma situación en un anciano holandés; y esta mañana Bélgica informó que el mismo panorama se detectó en una mujer que se había curado del covid-19 hace tres meses.

«Hay suficientes diferencias para hablar de una cepa diferente, una segunda infección», subraya el virólogo belga Marc van Ranst.

En el caso belga, se trata de una mujer de Lovaina que, tres meses después de haberse contagiado por primera vez, se le volvió a detectar el SARS-CoV-2 con síntomas leves de Covid-19, pero con diferente ARN (ácido ribonucleico), el material genético de este tipo de virus. Esto debe demostrarse distinto para poder confirmar oficialmente una reinfección y es lo que ha ocurrido en Hong Kong, Holanda y Bélgica. «Esto no es una buena noticia», subraya Van Ranst.

En Países Bajos, los expertos piden prudencia hasta hacer un seguimiento que muestre con cuánta frecuencia ocurren los segundos contagios en la misma persona.

«Todavía no está claro si las reinfecciones son excepciones, pero ya hay dos, así que puede que haya más ahora», subraya el virólogo belga. Para él, esto es una zona «peligrosa», teniendo en cuenta que aún no hay un tratamiento o una vacuna garantizada contra la Covid-19. «Los anticuerpos de la primera vez no ayudan lo suficiente a prevenir una segunda infección», lamenta Van Ranst.

Los científicos europeos subrayan que, ahora que hay evidencia de las reinfecciones con el coronavirus, hay que «investigar estos casos cuidadosamente y ver si ocurren con más, o menos frecuencia», lo que se podría hacer siguiendo a un grupo más grande de pacientes durante un tiempo más prolongado para ver si vuelven a contagiarse. «Entonces se podría analizar qué código genético tienen esos virus», concluye Koopmans.

Con información de Mundo.es