¡Ya llegó Samuel García! Porras a la regenta, contraproducentes

octubre 1, 2021

Hay una guerra mundial en contra de las llamadas empresas factureras.

Esas que se dedican a emitir facturas falsas para lavar dinero.

Para desviarlo, si se trata de recursos públicos robados.

Para justificar corruptelas, pues.

Nada más vea como, apenas, el expresidente francés Nicolás Sarzoky ha sido condenado, junto a otras trece personas –todas ellas declaradas culpables– por el caso Bygmalion, que gira en torno a una falsificación de facturas para que su campaña se mantuviera por debajo del límite que establece la regulación gala.

Acá en suelo azteca es ya tema de orden común.

Rosario Robles y el finado Gerardo Ruiz Esparza, su pareja del sexenio anterior.

El Chino Miguel Ángel Osorio Chong y su oficial mayor en Gobernación, Jorge Márquez Montes.

Y casi sin excepción, los gobernadores de todos los estados del país.

De los empresarios ya ni le cuento.

Solamente le apunto que la autoridad fiscal, a cargo de Raquel Buenrostro, informó a mediados de febrero de 2021 que estos esquemas de facturación falsa se realizaron durante los ejercicios fiscales del 2017, del 2018 y del 2019 en diversos estados de la República e involucran a 977 contribuyentes.

Con estos esquemas se facturaron 339 mil millones de pesos.

Para años previos ya mejor ni nos remontamos.

Estos latrocinios fiscales ya quedaron en la sacrosanta impunidad.

¿Facturero versus factureras?

Pero ¡cuidado!, ya llegó Samuel García Sepúlveda.

Desde este domingo 3 de octubre los factureros deben ponerse a temblar.

Tomará posesión como gobernador de Nuevo León y ya volvió a tronar contra las empresas factureras y les advirtió que se vayan del estado y dejen de saquear municipios y paraestatales, pues la Contraloría estatal integrará las carpetas de investigación y las hará públicas, para ir en contra de quienes hayan cometido estos ilícitos en los dos últimos años.

Este es un tema recurrente en García Sepúlveda.

Y es que en su carácter de legislador promovió hace un par de años las nuevas disposiciones del paquete fiscal que, entre otros temas, limitaban los esquemas de outsourcing y castigaban con cargos de delincuencia organizada la expedición de facturas por operaciones inexistentes.

Samuel García, es hijo del director de un despacho de Monterrey, Samuel Orlando García Mascorro, quien promueve el llamado insourcing, efectivamente, contrario al outsourcing.

Lo curioso del asunto es que el despacho, llamado Firma Jurídica y Fiscal, promueve el citado insourcing entre empresas, sin el pago del IVA, porque según sus argucias o dizque argumentos jurídicos, esas operaciones no causan IVA por tratarse de sistematizaciones realizadas para el pago de nóminas de trabajadores. O sea, sostiene que una operación mercantil entre dos empresas no causa IVA porque una de ellas paga nóminas de trabajadores:

Como dirían los clásicos, ellos manejan otros datos y, repito, argucias o dizque argumentos jurídicos.

Por otra parte, esa firma también maneja esquemas fiscales de los que el SAT califica como “agresivos” como, por ejemplo, la amortización de activos intangibles (marcas) cuya procedencia jurídica es cuestionada por el Sistema de Administración Tributaria y por despachos serios de fiscalistas.

Autoridades federales investigan desde 2019 al ya casi gobernador por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Por eso vale preguntar si desde el 3 de octubre ¿habrá un combate en Nuevo León de un facturero contra las demás factureras?

Sabroso intercambio con El Bronco

Desde 2019, subrayo, Samuel García ha estado bajo la mira del SAT.

Entre las operaciones investigadas están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el Servicio de Administración Tributaria como fantasma; otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero; consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito, y diversos retiros por varios millones en efectivo.

Y con esas sospechas a cuestas, Samuel García se lanzó contra quien el domingo le entregará el cargo de gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, acusándolo de usar empresas factureras para obtener recursos con los cuales llevar a cabo su frustrada precampaña a la Presidencia de la República.

Y éste le contestó al estilo El Bronco:

“Pensé que se estaba viendo en el espejo. ¿Podrá él (Samuel García) autodemandarse? ¿Podrá él ir a autodemandarse como vendedor de facturas? Todo mundo en el estado sabe que se dedica a eso. ¿Cómo un chamaco de 24 años pudo comprarse dos propiedades de cerca de 60 millones de pesos, sin pagar impuestos, aduciendo que era estudiante?”. Prosiguió: “¿Podrá decir cómo lo hizo? Lo reto a que lo diga. ¿De dónde sacó 60 millones de pesos? ¿Se los dio su papá o su tío (el narcotraficante Gilberto García Mena, El June)? Yo podré probar mi patrimonio, ¿podrá él probarlo? Pero como es senador y quiere ser gobernador, ustedes sabrán. No me voy a meter en esos pleitos. Pero si revisas su página de Facebook, no más soy yo ahí, no pone ni a su novia. Ya sospecho yo, digo: ¿qué pasa con este chamaco?”.

Y la pregunta sigue siendo válida.

¿Qué pasa con este chamaco?

¿Quiere acaso acabar con los competidores de la facturera de su papi?

¿Usted qué cree?

Indicios

Cada ocasión en la que Andrés Manuel López Obrador lanza vivas y porras a su regenta en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le provoca un daño enorme, insisto. Apenas, en apurada gira por la porción territorial de la capital del país que aún le es favorable a AMLO y a Morena –por el reparto de ayudas sociales, primordialmente, no por las obras de beneficio popular, pues éstas no existen– levantó el brazo de la señora y dijo que ella gobierna muy bien. ¡Pobre mujer! La está victimizando y, lo peor, ella ni siquiera se da cuenta. + + + Por hoy es todo. ¡Feliz fin de semana! Y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

